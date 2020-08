Ballando con le stelle, svelato il cast di Milly Carlucci: chi sono i VIP che vedremo danzare

Ballando con le stelle torna su Rai 1 con una nuova edizione del talent show delle star, vediamo insieme quando e chi saranno i concorrenti

Scopriamo tutte le novità relative alla nuova edizione di Ballando con le stelle!

Ballando con le stelle torna su Rai 1

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

Il talent show di Rai 1, infatti, sarebbe dovuto partire a marzo scorso, mentre, invece, avrà il via il prossimo 12 settembre.

Le misure cautelari richieste dal Governo, infatti, hanno causato la sospensione di molte trasmissioni della televisione italiana, tra cui dell’amatissimo reality di ballo di Rai.

Non è chiaro se il format di Ballando subirà delle modifiche e le modalità in cui tutti i concorrenti si ritroveranno a ballare. Per scoprirlo, bisognerà probabilmente attendere ulteriori delucidazioni o addirittura la messa in onda dello show di Rai 1.

Il nuovo nome

Da settimane, ormai, circolano i nomi dei presunti concorrenti della prossima edizione del programma.

L’ultimo nome ad aver firmato il contratto con la trasmissione pare sia quello di Alessandra Mussolini. La politica ha recentemente spiegato i motivi per i quali avrebbe preferito Ballando con le Stelle al Grande Fratello Vip.

“La verità è che questa è una situazione meno complessa. Dall’altra parte sarei dovuta stare tre mesi chiusa con degli estranei. Comunque sono una donna imprevedibile e posso dirvi che ne vedrete delle belle. Potrà succedere davvero di tutto.” https://www.instagram.com/p/CCwBEehBHEx/

Tutti i concorrenti

Oltre ad Alessandra Mussolini, gli altri concorrenti sono Antonio Maria Catalani; l’attrice Barbara Bouchet; il pugile al centro dell’attenzione dei media assieme a Diletta Leotta, Daniele Scardina; la celebre conduttrice Elisa Isoardi.

E ancora Gilles Rocca, Lina Sastri, Ninetto Davoli, l’attore Paolo Conticini, l’attrice Rosalina Celentano, l’attrice Vittoria Schisano, Costantino Della Gherardesca e Tullio Solenghi.