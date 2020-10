Ballando con le Stelle, anticipazioni puntata sabato 10 ottobre 2020

Anticipazioni puntata di questa sera Ballando con le Stelle: ritornerà in pista Samuel Peron e Siniša Mihajlović sarà ospite con la moglie.

Questa sera su Rai1 andrà in onda la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 in prima serata: anticipazioni puntata 10 ottobre 2020.

Anticipazioni Puntata 10 ottobre 2020

La puntata di questa sera vedrà le 11 coppie rimaste di ballerini in gara scontrarsi a colpi di scarpette e casquet.

Nella puntata di sabato scorso c’è stato uno spareggio tra la coppia Boccafochi-Davoli e quella composta da Antonio Catalani e Tove Villfor: la prima è stata eliminata.

Le coppie eliminate durante le scorse puntate, ma anche nelle future, saranno soggette all’attesissimo ripescaggio quindi potranno tornare a gareggiare se avranno un pizzico di fortuna.

Le coppie fin’ora eliminate dalla competizione sono: Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.

Dopo la struggente notizia dell’abbandono di Rosalinda Celentano a causa di complicazioni mediche sopraggiunte è arrivata una buona notizia che riguarda un maestro del corpo di ballo. Farà ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle il maestro Samuel Peron finalmente negativo al Covid-19: ballerà con Milly Carlucci il prossimo sabato. Lo ha dichiarato proprio la conduttrice recentemente a Storie Italiane.

Ospite della puntata di questa sera, si legge su mam-e.it, è un noto allenatore di calcio: Siniša Mihajlović. L’uomo solcherà la pista di Ballando con le Stelle affiancato da sua moglie ballando un sensuale tango argentino.

Ospite della puntata

Nella puntata di questa sera il ‘ballerino per una notte‘ ospite del programma è l’ex calciatore serbo e attuale allenatore di calcio tecnico del Bologna: Siniša Mihajlović.

Insieme ad Arianna Rapaccioni, sua consorte, danzerà sulle sensuali note di un tango argentino. I due sono felicemente sposati dal 2005 e l’allenatore serbo ha 6 figli.

Nato nel 1969 in Serbia ha esordito come calciatore nella squadra della Roma nel 1992. Successivamente ha giocato per altre squadre come la Sampdoria e la Lazio.

Nel mese di agosto Siniša Mihajlović ha contratto il coronavirus ma ne è uscito più che bene fortunatamente non ha avuto complicazioni: ora è forma smagliante e dimostrerà le sue doti di ballerino in pista.