Ballando con le Stelle, anticipazioni del 17 ottobre: televoto da rifare e un vip infortunato!

Puntata piena di sorprese quella di sabato 17 ottobre del musical show condotto da Milly Carlucci, ecco tutte le anticipazioni!

Torna l’atteso appuntamento del sabato sera di Rai2, quale sarà la coppia eliminata nel nuovo televoto di Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle, anticipazioni del 16 ottobre: televoto tutto da rifare

Le notizie della sospensione del televoto erano giunte inaspettate solo pochi giorni fa ed avevano fatto tremare le migliaia di telespettatori che ogni sabato restano incollati al video per vedere le esibizioni degli artisti e dei loro maestri.

A comunicarlo era stata proprio mamma Rai: il televoto per l’eliminazione di uno dei concorrenti tra Costantino Della Gherardesca ed Antonio Catalani era stato annullato.

Tale decisione si era resa necessaria a causa dei voti che provenivano dall’estero ma stasera lo spareggio tra l’artista pittore Antonio Catalani accompagnato dalla maestra Tove Villfor ed il presentatore Costantino Della Gherardesca insieme a Sara Di Vaira, avverrà come di consueto.

Cosa vedremo sabato dalle 20.35: Milly ballerina e la Isoardi infortunata

Giro di boa per Ballando con le Stelle, giunto alla quinta, attesissima, puntata.

Nella serata di sabato 17 ottobre si partirà dunque subito con il super spareggio, per poi continuare con le attese esibizioni dei vip in gara.

Ecco tutti i vip che si esibiranno:

• Vittoria Schisano assieme a Marco De Angelis

• Daniele Scardina in coppia con Ananstasta Kuzmina

• Rosalinda Celentano con Tina Hoffmann

• Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

• Paolo Conticini con Veera Kinnunen

• Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando

• Tullio Solenghi e Maria Ermanchova

• Lina Sastri e Simone Di Pasquale

• Elisa Isoardi e Simone Todaro

Proprio questa coppia, amatissima ma sfortunata vivrà un nuovo momento difficile dopo l’assenza del maestro dovuto ad un’operazione che l’ha costretto a restare un ospedale alcune settimane.

Ad essere infortunata questa volta è la bellissima conduttrice ed ex Miss Italia Elisa Isoardi. In settimana ha comunicato lei stessa di essersi fatta male ad una costola ed al tallone d’Achille.

La coraggiosa Elisa però scenderà in pista come già fatto le scorse puntate, per dare il meglio di sé durante la performance.

Non ultima sorpresa, ci sarà inoltre l’attesa esibizione del “Ballerino per una notte”.

Questa puntata sarà proprio la conduttrice Milly Carlucci, accompagnata dal maestro Samuel Peron, rientrato finalmente dopo lo stop forzato a causa del Covid.

Non resta che sintonizzarsi sabato 17 agosto alle 20.35 su Rai1!