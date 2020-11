Anche in inverno, puoi mettere dei fiori sul balcone, che siano in grado di resistere al freddo. Vediamo quali sono.

Per avere un balcone colorato, anche in inverno, devi puntare su quei fiori tipicamente invernali che non tutti conoscono.

Un bel balcone anche quando fa freddo

Quando arriva l’inverno è inevitabile temere per i fiori che ci sono sul nostro balcone. Molti muoiono, altri vanno protetti sotto delle serre create appositamente. Se non vuoi rinunciare ad un balcone o terrazzo colorato anche in inverno, non devi far altro che scegliere le piante giuste per questa stagione.

Si tratta dei fiori da esterno, perenni o no, che possono dare i fiori anche quando le temperature sfiorano lo zero. Il tuo balcone non potrà che ringraziarti per questa nota di colore inaspettata.

Perché anche quando fa freddo, ti basterà avvolgerti in una calda coperta e sorseggiare una bevanda calda per goderti il tuo terrazzo. Non preoccuparti perché si tratta di piante facili da coltivare.

I fiori da scegliere per l’inverno

Violetta

Belle e colorate, anche se piccole possono dare grandi soddisfazioni. I vasi in cui devono essere poste devono essere ampi e ad almeno trenta centimetri di distanza le une dalle altre.

Narciso

Un fiore che non ha tante pretese è il narciso, perfetto anche per chi non ha pollice verde. Ricordati che non devi innaffiarlo quando fa molto freddo.

Ciclamino

Con i suoi fiori rosa, lilla e screziati, il ciclamino è perfetto per i climi freschi d’autunno. Quando fa molto freddo, è meglio tenerlo più a riparo, magari in casa, ma lontano dai caloriferi.

Erica

Pianta perenne che fiorisce in inverno, può andare sia dentro che fuori casa. Sopporta sia i climi umidi che freschi. Meglio annaffiarla con uno spruzzino.

Quale di queste piante ti piace di più per il tuo balcone?