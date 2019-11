Bake Off Italia 2019, chi vincerà tra Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina?

Bake Off Italia 2019 è il talent show culinario giunto ormai alla sua ultima puntata. Chi vincerà tra Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina?

Scopriamo cosa accadrà nell’ultima puntata di Bake Off Italia 2019, che riserva numerose sorprese ai telespettatori, tra cui un ospite d’eccezione!

Cosa accadrà nella finale?

Nel corso della semifinale di Bake Off Italia 2019, andata in onda qualche giorno fa, Benedetta Parodi e Clelia D’Onofrio hanno sorpreso i pasticceri amatoriali svelando loro due importanti novità: la prima è che non sarebbe stato assegnato il Grembiule Blu del miglior pasticcere della puntata e la seconda che la semifinale sarebbe stata una puntata non eliminatoria.

I giudici hanno voluto premiare, dunque, Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina, non eliminando nessuno di loro per consentire la finale a 3 e rendendoli ufficialmente i quattro finalisti di Bake Off Italia.

L’attesissima finale di Bake Off Italia sta quindi arrivando! Nella 13esima e ultima puntata avremo modo di assistere allo show con i pasticceri più competitivi del momento, un gran finale, per i cui spettatori sono state riservate tantissime sorprese.

Nell’ultima puntata del talent show culinario ci sarà il grande chef Antonino Cannavacciuolo, che sarà il quarto giudice: lo chef assegnerà una ricetta da eseguire con 4 ingredienti (ricotta, sale, olio e limoni della costiera amalfitana), che i pasticceri dovranno ricreare in maniera accurata, aggiungendo però sempre un pizzico della loro personalità senza eccedere.

Il vincitore di Bake Off Italia 2019

Nella prossima e ultima puntata di Bake Off Italia a scontrarsi saranno i 4 finalisti del programma culinario: Riccardo, Martina, Hasnaa e Rong.

I quattro pasticceri amatoriali, venerdì 29 novembre 2019, si contenderanno la vittoria e il titolo di miglior pasticcere amatoriale dell’anno.

Tra tutti i quattro finalisti, la favorita per la vittoria sembra essere Martina, che, sui social, è sostenuta dalla maggior parte degli spettatori di Bake Off Italia 2019.

Tra i commenti in maggiore risalto “Forza Martina”, “Martina merita di vincere”, “Spero che vinca Martina”. Nonostante le preferenze degli utenti, non è ancora detta l’ultima parola, anche perché tutto dipenderà dal modo in cui i pasticceri si comporteranno nell’ultima puntata dello show.