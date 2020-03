Baia di Manila, acqua pulita: i volontari eliminano tutti i rifiuti

La Baia di Manila era un ricettacolo di spazzatura e rifiuti di ogni genere. Ora dopo lo sforzo di moltissimi volontari, è tornata splendida.

La Baia di Manila era un luogo paradisiaco, ma a causa dell’accumulo di rifiuti di ogni genere, era diventata un luogo invivibile. Ora grazie al lavoro instancabile di moltissimi volontari, le acque di Manila Bay lentamente stanno tornando ad essere pulite, limpide come possiamo ammirare nelle cartoline degli anni ’60.

I vari post social

Sappiamo di questa buona notizia grazie alle migliaia di post dei tanti residenti vista mare, che stanno affollando i social. Le tonnellate di rifiuti che galleggiavano nella baia sono sparite e non affollano più questa baia. Le Filippine sono al terzo posto nella lista dei paesi tra coloro che inquinano gli oceani, dopo Cina ed Indonesia, precedendo la Thailandia, Vietnam e Malesia.

Manila sta correndo ai ripari, fino a qualche anno fa la megalopoli inquinava l’ambiente marino immettendo circa 1,88 milioni di tonnellate di “rifiuti di plastica non smaltiti”. Per porre rimedio a partire da gennaio 2019, era stato avviato un programma di bonifica, pulizia per conservare la costa della città. Si tratta di circa 5.000 volontari che hanno raccolto ben 11 camion di rifiuti di ogni tipo, seguendo l’esempio di moltissimi prima di loro.

Questo progetto è stato lungamente studiato, non si tratta di un’improvvisazione. Roy Cimatu è il segretario del Dipartimento dell’Ambiente e delle risorse naturali (DENR) ha affermato che questo progetto di pulizia, continuerà fino al 2022. Terminerà quando la baia finalmente non tornerà “al suo antico splendore”.

L’opera di pulizia è dovuta ad una decisione della Corte suprema che aveva ordinato di pulire la Baia di Manila nel 2008. La decisione della Corte era stata enunciata dopo che un gruppo di cittadini avevano denunciato la situazione fino ad arrivare in tribunale. I cittadini erano preoccupati per la propria salute e si lamentavano della negligenza dell’amministrazione, che non lavorava per mantenere pulita Manila Bay.