Bagnini picchiati a Jesolo, spunta il video della baby gang: “Bagnini di m****, siete in ospedale eh?”

Lo sfottò per i bagnini picchiati a Jesolo continua anche sui social, dove la baby gang ha postato un video per deriderli. Ecco i dettagli

I bagnini picchiati a Jesolo dalla baby gang sono in ospedale e ora i ragazzini postano un video dove aggettivano e si vantano della loro spedizione punitiva.

La spedizione punitiva della baby gang contro i bagnini

E’ successo in un giorno di mare qualsiasi, quando quattro ragazzini sono andati in uno degli stabilimenti e si sono messi sulle sdraio riservate ai clienti. Mandati immediatamente via, hanno deciso di “occupare” le torrette destinate ai bagnini – anche da li mandati via immediatamente.

La questione si fa tragica pochi minuti dopo, quando i ragazzi chiamano gli amici per mettere in piedi una spedizione punitiva ai danni dei bagnini. Trenta le persone facenti parte della banda che hanno preso di mira tre bagnini, pestandoli a sangue davanti ai clienti dell’hotel terrorizzati.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri, che ora stanno cercando di identificare i giovani che hanno commesso questo grave reato e hanno mandato i bagnini in ospedale.

I video postati sui social dopo

Ma non è finita qui, infatti i ragazzi dopo la spedizione punitiva per vendicarsi hanno postato un loro video sui social – raccontando l’accaduto e ridendo degli uomini mandati in ospedale:

“Sei in ospedale adesso? Bagnini di m****a! ciao ciao…”

E’ solo una delle frasi scioccanti pronunciate dai membri della baby gang, mentre ridevano e si vantavano per il loro gesto raccapricciante.

I ragazzi sono minorenni, italiani e nordafricani, nel mirino dei Carabinieri che stanno disponendo l’indagine per identificarli tutti.