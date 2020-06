Chi non ha mai notato questo dettaglio nei bagni pubblici? Le porte sono tagliate sul fondo, il motivo? Ecco la verità su questo curioso dettaglio

Quando si utilizza un bagno pubblico, una persona nota immediatamente che le porte della cabina non toccano il pavimento. Sembra strano, considerando che la maggior parte delle persone desidera la privacy quando è alla toilette. In realtà, ci sono diversi motivi per cui queste porte hanno spazio nella parte inferiore.

Bagni pubblici con porte con spazio sottostante: i motivi

Il primo motivo riguarda prettamente la facilità con la quale l’inserviente procede alla pulizia dei bagni. L’addetto, infatti, può semplicemente far passare il mocio sotto la porta, invece di dover aprire e chiudere la porta.

Fa risparmiare tempo, soprattutto nei bagni più grandi. Ciò consente di risparmiare denaro sull’impresa di pulizia, perché solo una persona può svolgere il lavoro che altrimenti richiederebbe la presenza di due addetti.

Un altro motivo per cui è impostato lo spazio sotto la porta, riguarda il fatto che una persona può vedere se un bagno è occupato o meno. Ciò impedisce agli utenti di irrompere in un bagno già occupato da un’altra persona.con un’altra persona. Se riesci a vedere i piedi di qualcuno nella cabina, ti metti sicuramente a cercare un altro bagno vuoto o semplicemente attendi il tuo turno.

Un altro motivo è che se una persona si rende conto di avere esaurito la carta igienica, un vicino di casa può aiutarli. Se lo stallo fosse completamente chiuso, non ci sarebbe modo di raggiungere e consegnare a qualcuno un po ‘di carta. Ciò renderebbe molto scomodo uscire dal bagno!

Mettere quello spazio sotto la porta, inoltre, impedisce anche alle persone di fare cose nella cabina bagno che non dovrebbero fare: ad esempio, usare quello spazio per appartarsi col partner o per svolgere altre attività non consentite.

Pertanto, lo spazio presente aiuta a capire se la persona che vi è chiusa all’interno stia semplicemente utilizzando i servizi per gli scopi adibiti o se, chiaramente, succede qualcosa di proibito.

Perché le porte sono basse?

Queste porte – oltre a garantire sicurezza e vigilanza semplificate – sono anche quelle più economiche da installare.

Poiché c’è meno materiale, hanno un costo inferiore di realizzazione e, quindi, costano meno e hanno un prezzo più abbordabile. Per un imprenditore, questo aspetto è molto importante, soprattutto se deve installarne diverse nei propri locali o in una grande azienda.

Queste porte basse – dedicate ai servizi igienici – non sono gli unici oggetti per cui ci poniamo delle domande in merito alla loro specifica funzione.

Ad esempio, hai mai notato che le tue scarpe da corsa hanno un buco in più proprio accanto ai lacci? Alcune persone potrebbero pensare che quei buchi siano lì per decorazione, ma in realtà svolgono una funzione interessante. Puoi infilare i lacci quando corri per evitare di inciampare. Che cosa interessante, non trovate?

Altre persone potrebbero chiedersi perché i carrelli della spesa contengano piccoli anelli. Potrebbero vederli e pensare di nuovo che sono solo per abbellimento e, invece, no. In realtà, c’è una buona ragione che ne giustifica la presenza..

Possono – nei fatti – contenere le tue borse della spesa. Ciò è estremamente utile per evitare che il pane o le uova vengano schiacciati da oggetti più pesanti. La prossima volta che vai a fare shopping, provali!