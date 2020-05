Baffetto e peli sul viso via senza ceretta, come eliminarli in modo del tutto naturale

Baffetto e peli sul viso via senza ceretta, come eliminarli in modo...

Tutte le donne lottano con i peli quotidianamente. La ceretta e altri metodi possono risultare molto dolori. Ecco come eliminare baffetto e peletti

Secondo le statistiche, l’irsutismo – ossia peli in eccesso in aree insolite – colpisce circa il 5-10% delle donne di tutte le età. Tuttavia, non importa quanto possiamo essere sani, tutti dobbiamo usare le pinzette sui nostri volti di tanto in tanto per apparire meravigliose.

Abbiamo scoperto che non è sempre necessario utilizzare tali metodi dolorosi di rimozione dei peli facciali, soprattutto quando altri metodi meno dolorosi possono essere trovati proprio nella tua cucina!

Rimedi naturali efficaci contro baffetto e peli sul viso

Ci sono diversi rimedi più efficaci per la rimozione dei peli del viso e del baffetto che puoi mettere in atto facilmente e comodamente da casa tua.

Fagiolo Mungo Verde + Acqua di Rose

Ingredienti:

2 cucchiai di farina di fagiolo mungo verde

1-2 cucchiai di acqua di rose

1 cucchiaio di succo di limone

Preparazione:

Metti la farina di fagiolo mungo verde e l’acqua di rose in una ciotola e mescolali bene. Aggiungi il succo di limone alla pasta e poi mescola ancora una volta gli ingredienti.

Uso:

Applicare la pasta sulle aree interessate della pelle. Lasciala riposare lì per circa 20-25 minuti o fino a quando non è completamente asciutta. Strofina la maschera con le dita. Ripeti: 3-4 volte a settimana.

Risultati: la farina di questo tipo ha grandi proprietà esfolianti e, se abbinata all’acqua di rose, aiuta a inibire la crescita dei capelli.

Adatto a: tutti i tipi di pelle

2. Cipolla + basilico

Ingredienti:

2 cipolle di medie dimensioni

10-12 foglie di basilico

Preparazione:

Trova le membrane sottili e trasparenti della pelle tra gli strati di una cipolla. Schiaccia le membrane con foglie di basilico per fare una pasta.

Uso:

Applicare la pasta sui peli superflui e lasciala lì per circa 20-25 minuti. Lavala via con acqua calda. Ripetere: 3-4 volte a settimana per 1-2 mesi.

Risultati: la cipolla è – in realtà – facilita la crescita dei peii. Tuttavia, se usato insieme al basilico, dà l’effetto contrario e ti aiuta a sbarazzarti dei peli facciali indesiderati.

Adatto a: tutti i tipi di pelle

3. Olio di lavanda + olio dell’albero del tè

Ingredienti:

1 cucchiaino di olio di lavanda

4-6 gocce di olio dell’albero del tè

Preparazione:

Mescola l’olio di lavanda con l’olio dell’albero del tè in una ciotola.

Uso:

Applicare la miscela di oli sui peli del viso con un batuffolo di cotone. Ripetere: 2-3 volte al giorno per almeno 3 mesi.

Risultati: la lavanda e l’olio dell’albero del tè hanno proprietà anti-androgene che aiutano a rimuovere i peli superflui.

Adatto a: tipi di pelle grassa e incline all’acne.

Altri metodi molto utili contro baffetto e peletti

4. Miele + zucchero

Ingredienti:

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di acqua

Preparazione:

Metti lo zucchero in una ciotola e aggiungi miele e acqua. Poni la miscela nel microonde per circa 30 secondi fino a quando lo zucchero si dissolve e si mescola con i liquidi.

Uso:

Applicare la pasta sulle parti del viso con i peli superflui. Posizionare una striscia di panno sulla miscela applicata e lasciarla raffreddare per un paio di secondi. Tirare la striscia nella direzione opposta in cui i capelli crescono.

Ripeti: tutte le volte che è necessario.

Risultati: questa maschera staccabile rimuove istantaneamente tutti i peli superflui ed esfolia perfettamente le cellule morte della pelle.

Adatto a: tutti i tipi di pelle

5. Farina d’avena + banana

Ingredienti:

2 cucchiai di farina d’avena

1 banana matura

Preparazione:

Prendi una banana e schiacciala per fare una pasta. Frullare la farina d’avena e la banana schiacciata in una ciotola.

Uso:

Applicare una generosa quantità di pasta sulle aree desiderate e strofinare con un movimento circolare. Lasciare riposare la pasta per 15-20 minuti, quindi lavarla con acqua fredda.

Ripeti: 1-2 volte a settimana.

Risultati: la farina d’avena ha una consistenza granulosa che la rende un buon agente esfoliante per la pelle del viso.

Adatto a: tutti i tipi di pelle.