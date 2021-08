Tantissime mamma hanno l’abitudine di baciare i propri figli sulla bocca, un gesto tenero che però non va sottovalutato: ecco cosa dicono gli esperti.

E’ assolutamente impensabile non baciare i propri figli, si tratta di qualcosa di istintivo e naturale che crea emozione in chi lo riceve e in chi lo dà, ma è sbagliato? scopriamolo.

Baciare tuo figlio sulla bocca, sì o no? la verità

È sicuramente un comportamento che moltissime mamme adottano per manifestare il loro amore e affetto sul piccolo, ma cosa dicono i pediatri e psichiatri su questo atteggiamento?

Ci sono tantissime opinioni su questo argomento, dato che in numerose famiglie, è un gesto normale.

Ma siete proprio sicuri che non comporta nessun tipo di pericolo? spesso non si tiene in considerazione che un bacio sulle labbra è ben diverso da un bacio sulla guancia e un bambino piccolo ancora non lo capisce.

Per questo, gli psichiatri lo sconsigliano, ma scopriamo il motivo.

Perché gli psichiatri sconsigliano di baciare i figli sulla bocca: tutta la verità

Il bacio sulla bocca è un gesto che non dovremmo mai fare sui bambini.

Gli esperti hanno studiato l’impatto che può avere sulla crescita emotiva dei nostri figli e ci sconsigliano di farlo.

La psicologa Charlotte Reznick, ha rivelato che non si è mai sognata di baciare sulla bocca suo figlio, perché come tutti i bambini, costruisce la sua socialità sulla mimica.

Due genitori che si baciano sulla bocca può creare legami emotivi confusi, soprattutto intorno ai 4-5 anni quando i bambini prendono coscienza della loro sessualità.

Per questo, potrebbe influenzare la loro vita futura, dal punto di vista intimo, sentimentale e sessuale.

Non è solo l’opinione della dottoressa Charlotte, ma è anche quella dello psichiatra infantile Stéphane Clerget.

Nel corso di un’intervista, ha spiegato che il bacio sulla bocca deve rimanere un privilegio degli innamorati.

Ovviamente se baci tuo figlio in bocca non stai facendo un errore gigante, ma semplicemente non è raccomandato, per questo, è meglio adottare altri gesti d’affetto.

