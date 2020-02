‘Baci umidi col cavaliere e rapporti nella doccia’ Gemma Galgani, il racconto bollente stupisce il pubblico

Anticipazioni Uomini e Donne del Trono Over: Gemma Galgani ‘baci umidi’ col Cavaliere. La reazione della Dama Torinese spiazza lo studio di Maria De Filippi

Uomini e Donne è tra gli appuntamenti preferiti dal pubblico italiano. Il dating Show di Maria De Filippi ogni giorno conta milioni e milioni di telespettatori.

Dopo aver visto agli inizi di questa seconda settimana di Febbraio il Trono Classico, è giunta l’ora del Trono Over, per scoprire insieme le evoluzioni amorose tra Dame e Cavalieri.

Al centro della prossima puntata del Trono Over vedremo la bella Dama Torinese, Gemma Galgani, la quale rivelerà dettagli piccanti della sua uscita con uno dei Cavalieri. Ma la sua reazione sarà del tutto inaspettata per il pubblico in studio, scopriamo di più.

Gemma Galgani ‘baci umidi’ con Emanuele

Secondo quanto rivelato dal Vicolo Delle News, la Dama Torinese rivelerà di essere uscita con uno dei Cavalieri, il Signor Emanuele.

Una serata davvero perfetta, fatta di sintonia, e baci, alcuni dei quali sono andati oltre la tenerezza, risultando per lei ‘troppo umidi’.

Una tipologia di attenzione, che a Gemma Galgani ha infastidito non poco. Il Cavaliere di contro ha poi rivelato che la passione di quel bacio è stata tale da essere quasi ‘finiti in doccia insieme’.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari, ha però deciso di non continuare la sua frequentazione con Cavaliere a causa di questa sua troppa ‘invadenza’.

La sua reazione inaspettata, ha scatenato non poche polemiche in studio.

Simonetta lascia tutti di stucco

Dopo le rivelazioni di Gemma Galgani, la Dama Simonetta stupisce tutti rivelando di essere uscita con Marcello.

Alla dichiarazione della Dama, scatta la polemica dovuta allo stupore da parte degli opinionisti e degli altri cavalieri e dame del parterre essendo che Simonetta non ha mai mostrato interesse verso Marcello.

La Dama del Trono Over, però andando controcorrente ha ammesso di trovarlo terribilmente affascinante nonostante la loro differenza d’età. Ci sarà qualcosa sotto? Come andrà a finire? Staremo a vedere.