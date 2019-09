Bacche di Goji: i 4 benefici per la salute che non conosci

È difficile tenere traccia di tutti i nuovi super alimenti ricchi di nutrienti: tra questi, ci sono anche le bacche di goji di brillare che fanno bene alla salute.

Dagli antiossidanti alla vitamina C, fino alle proteine, questi piccoli prodigi della natura hanno molto da offrirci. Chi sapeva che qualcosa di così piccolo potesse essere così potente? Ecco tutti i vantaggi delle bacche di goji.

Sono un’ottima fonte di proteine

Secondo Tiffany Lester, consigliere e direttore medico della Parsley Health di The Nue Co., “Le bacche di Goji sono centrali elettriche contenenti quattro grammi di proteine ​​in appena 1/4 di tazza“.

Contengono, infatti, gli otto gli aminoacidi essenziali e sono un’ottima scelta per vegetariani o vegani.

Disintossicano il corpo

Oltre a contenere quattro grammi di proteine ​​in appena un quarto di tazza, Lester afferma che le bacche di goji contengono anche quattro grammi di fibre.

“La fibra aggiunge volume alle tue feci e aiuta il tuo corpo a eliminare i rifiuti e le tossine, dando al tuo corpo una grande disintossicazione“, dice.

Secondo la nutrizionista olistica di bellezza e co-fondatrice di Zea Skin Solutions, Paula Simpson, “Proteine, fibre e i polisaccaridi nelle bacche di goji sono alti (per un frutto), con alcuni studi preliminari che dimostrano che può incoraggiare livelli sani di zucchero nel sangue, sostenere i livelli di energia, gestire il desiderio di cibo e il controllo del peso“.

Riducono il rischio di gravi condizioni di salute

Questi piccoli super alimenti “contengono potenti antiossidanti che hanno dimostrato di aiutare a scongiurare i radicali liberi dannosi nel corpo“, afferma Simpson.

Le bacche di Goji contengono anche carotenoidi e luteina e si ritiene che siano una delle fonti più ricche di zeaxantina, un importante antiossidante che protegge gli occhi e la pelle dagli aggressori ambientali, un fattore enorme che contribuisce all’invecchiamento.

Gli antiossidanti nelle bacche di goji riducono anche il nostro rischio di gravi condizioni di salute come malattie cardiache, cancro e malattie neurologiche.

Sono anche un’ottima fonte di betacarotene, che viene convertito in vitamina A per sostenere la salute della pelle, degli occhi e del sistema immunitario.

Prevengono l’invecchiamento (sia della pelle che del corpo)

Rivediamo la pletora di benefici che riceviamo dalla vitamina C: pelle luminosa, un sistema immunitario sano e formazione di collagene, per citarne alcuni.

Secondo Simpson, le bacche di goji sono “ricche di vitamina C equivalente alla quantità presente nei limoni”. Inoltre, “la combinazione di zeaxantina e vitamina C la rende un alimento perfetto per proteggere la pelle dagli aggressori ambientali e sostenere la produzione di collagene cutaneo”.

Come incorporare le bacche di goji nella tua dieta

Secondo gli esperti, ci sono numerosi modi per incorporare le bacche di goji nelle nostre diete.

Aggiungile al tuo frullato mattutino o pomeridiano è un buon modo per ottenere tutti gli antiossidanti, le fibre e le proteine ​​che le bacche hanno da offrire.

Si può, inoltre, optare per un’altra soluzione: immergere le bacche di goji fresche per 5-10 minuti per ammorbidire e migliorare la biodisponibilità dei nutrienti.

Si possono aggiungere anche al tè, mettendo le bacche in acqua per 10 minuti.