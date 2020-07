Prova costume superata brillantemente da Baby K. L’ultimo scatto della cantante manda in tilt la rete: “Wow, mozzafiato”

Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, è una della artiste più amate e ascoltate del momento. Le sue hit orecchiabili e travolgenti, da anni non smettono di farci sognare e ballare d’estate.

E anche gli scatti condivisi su Instagram mandano in tilt il popolo del web: nell’ultimo post si mostra con un bikini che mette ben in evidenza le sue forme da urlo!

Il suo ultimo post è da capogiro

In questi ultimi giorni si è tanto parlato di Baby K. Dopo molti mesi, l’artista è tornata nuovamente con un nuovo e bellissimo brano dal titolo “Non mi basti più”. Il suo nuovo singolo vede la collaborazione della sua biondissima amica Chiara Ferragni.

Nonostante sia uscito da poco più di una settimana, è già una delle canzoni più ascoltate in radio.

L’artista, inoltre, torna a far parlare di se anche per alcuni scatti condivisi su Intagram che la ritraggono in una veste decisamente bollente. Come sempre, sa come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Baby K manda in tilt la rete

Solare, energica, bellissima: queste sono solo alcune delle sue caratteristiche che fanno battere il cuore di milioni di italiani. Dopo l’uscita del suo nuovo singolo, Baby K ha condiviso una serie di foto sul suo account Instagram che non sono passate inosservate.

Il motivo è semplice: gli scatti in questione ritraggono la cantante con indosso bikini azzurro brillante e un seno incontenibile, che mette ben in mostra il suo fisico mozzafiato.

Un dettaglio non è passato inosservato, la farfallina nelle zone intime (la puoi vedere bene cliccando questa foto) che prima di lei era ad esclusiva della mitica showgirl argentina:

Come sempre, lo scatto è stato sommerso da like e commenti: