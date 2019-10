Baby K piccante, nuda sotto il vestito: lo spacco è troppo profondo, la foto sui social diventa virale

Baby K sensuale su Instagram, sotto l’impermeabile non indossa nulla: il vedo non vedo manda in delirio i follower

Una delle rapper più seguite e apprezzate nel panorama della musica italiana è, senza alcun dubbio, Baby K. Come ogni anno, ci regala dei veri e propri tormentoni che fanno ballare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Hit che, oltre ad essere orecchiabili e travolgenti, non smettono di farci sognare e ballare d’estate. L’artista è amata anche per la sua bellezza: ultimo scatto sui social ha letteralmente mandato in delirio i fan.

Baby K provocante sui social

Nata a Singapore, Baby K fin da piccola si è dedicata alla musica. Negli ultimi anni è riuscita a conquistare molti fan in tutto il mondo non solo grazie alle sue canzoni ma anche per la sua sensualità. La rapper è molto attiva sui social e non manca mai di condividere con i suoi seguaci scatti che la ritraggono nella sua vita quotidiana o durante gli shooting fotografici. Scatti da capogiro che sono molto apprezzati dai suoi follower. Questa volta ha deciso di stupire i suoi fan con un foto mozzafiato che mette in evidenza il suo corpo.

Ma ai fan più birichini non è sfuggito un dettaglio piccante. Nell’ultimo post, Baby K indossa un impermeabile arancione ma sotto non indossa nulla.

I commenti del popolo del web

Nel dare il benvenuto al mese di ottobre, Claudia Judith Nahum il suo vero nome all’anagrafe, ha deciso di stupire i suoi fan con uno scatto super bollente. L’artista ha condiviso su Instagram un outfit molto intrigante: indossa solo un trench arancione e il gioco ‘vedo non vedo’ lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco alcuni commenti dei fan: