Sullo sfondo della bellissima Sicilia, la cantante si mostra con un costume che risalta perfettamente le sue curve mozzafiato, web in tilt.

Claudia Judith Nahum, meglio nota con lo pseudonimo di Baby K, torna ad incantare la rete con un’istantanea che ha fatto girare la testa proprio a tutti!

La sua sensualità e il suo fascino trapelano dai numerosi scatti condivisi sui social. Uno degli ultimi non è da meno: l’artista, infatti, indossa un costume azzurro che mette in mostra le sue forme da urlo!

Baby K, vacanze siciliane

Una delle artiste più in voga è, senza alcun dubbio, Baby K. La cantante e rapper italiana, come in ogni estate, ci regala delle hit pazzesche che fanno ballare proprio tutti come ‘Non Mi Basra Più’ in cui canta insieme alla nota influencer cremonese, Chiara Ferragni.

Inoltre il suo successo è infrenabile ed è, infatti, l’unica artista italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI, con oltre 500mila copie vendute nel Paese del brano ‘Roma-Bagkok’, realizzato insieme a Giusy Ferreri nel 2015.

Oltre ad essere amatissima per il suo immenso talento, Baby k riesce a catturare il pubblico virtuale anche grazie alla sua smisurata bellezza. Di recente, infatti, ha condiviso su IG un nuovo post che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like e commenti.

GLI SCATTI CHE MOSTRANO PIU’ DEL DOVUTO

Non c’è nulla da fare, Baby K sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori. L’artista ha letteralmente infiammato Instagram con una nuova fotografia mentre si gode gli ultimi raggi di sole in Sicilia.

Lo scatto in questione ritrae la nota artista con indosso un costume di colore azzurro particolarmente sgambato. Le sue forme, così come la sua espressione, hanno riscaldato i migliaia di cuori che la seguono quotidianamente.

In pochi minuti, il post è stato sommerso dai commenti e da like.