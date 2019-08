Baby K, chi è: carriera, fidanzato, vita privata e tatuaggi

Baby K, tutte le informazioni sulla celebre cantante: dalla vita privata all’ex fidanzato, la passione per i tatuaggi e gli esordi.

Baby K (il vero nome è Claudia Judith Nahum) è nata a Singapore il 5 febbraio del 1983 sotto il segno dell’Acquario. Il padre di professione geofisico, ha dovuto girare molto per lavoro e per questo motivo l’ex rapper, da Singapore passa la sua infanzia a Giacarta. Dopo un breve parentesi londinese dove studia alla Harrow School of Young Musicians, ad appena 17 anni si trasferisce in Italia, più precisamente a Roma, dove mette radici stabili.

In questo periodo si avvicina molto al mondo dell’hip hop e nel 2007 debutta nell’estratto “Non sono pronti” al fianco dell’amico e collega Amir. Sempre nello stesso periodo, Claudia si esibisce con grandi nomi del rap: Bassi Maestro, Vacca e Rayden.

Baby K, gli esordi e la carriera solista

Nel 2008 debutta come solista pubblicando l’EP “S.O.S.”, con all’interno sei tracce inedite. Un paio di anni dopo pubblica “Femmina alfa” mentre “Lezioni di volo” e il suo terzo EP e data 2012. Dopo una collaborazione con Max Pezzali, Baby K apre la data italiana del Pink Friday Tour di Nicki Minaj.

Sempre nel 2012, incide il primo disco “Una seria” e nello stesso periodo vince il Pepsi Best New Artist, il Wind Music Awards, il Premio Lunezia per il brano “Brucia” e il Vevo Certified per “Roma-Bangkok”, che la lancia definitivamente tra gli artisti più apprezzati in Italia. Nel 2015 e nel 2018, incide due album campioni d’incassi: “Kiss Kiss Bang Bang” e il più recente “Icona”. Nel 2018 vince anche il Wind Music Award per il brano “Voglio ballare con te”.

Sempre nello stesso anno prende parte alla prima edizione di “Sanremo Young” nel ruolo di giurata. L’anno successivo, ricopre lo stesso incarico, dopo le soddisfazioni nell’anno precedente.

Tatuaggi, vita privata e fidanzato

Baby K ama molto i tatuaggi. Per questo motivo, si è fatta incidere sui gomiti le scritte “gold” e “platinum” dopo avere conquistato i gloriosi riconoscimenti discografici per i suoi lavori. Poi ha un altro tatuaggio visibile che rappresenta due frecce incrociate e un paio in posti più nascosti.

“L’unico che si vede sono le frecce, simbolo di precisione, ma anche del fatto che per arrivare al bersaglio prima bisogna fare un passo indietro. Gli altri due sono in punti nascosti, che può vedere solo chi scelgo io”.

Da poco single, sogna comune la vita di moglie in carriera e mamma: