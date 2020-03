Baby Food Diet, la dieta degli omogeneizzati che impazza a Hollywood

Chi non ha assaggiato gli alimenti per bambini una o due volte? Ma hai mai pensato di mangiarli ad ogni pasto? Allora opta per la Baby Food Diet.

I fautori di una dieta alla moda chiamata Baby Food Diet propongono di rendere gli alimenti per bambini un alimento base per il controllo del peso.

Sembra aver attratto Hollywood: star come Jennifer Aniston amano questo regime alimentare. Tuttavia, anche il sito Web di questa dieta alla moda avverte che non si tratta di un piano di perdita di peso.

Baby Food Diet: come funziona?

Il controllo delle porzioni è una parte importante del successo della dieta per chiunque.

I seguaci della dieta degli alimenti per bambini fanno affidamento sul fatto che gli alimenti per bambini sono già presentati in piccoli pacchetti, il che può aiutare le persone a monitorare la quantità che mangiano.

Tuttavia, al momento non esistono linee guida specifiche associate alla dieta delle pappine per quanto riguarda la quantità di pappe da mangiare al giorno.

Alcune persone possono consumare pappe durante il giorno con un pasto abbondante e salutare a cena, mentre altre potrebbero scegliere alcuni vasetti di pappe invece dei pasti, oltre a un barattolo durante gli spuntini.

La dieta degli alimenti per bambini: dieta del campione

Fai una passeggiata nel corridoio degli alimenti per bambini. Invece di colazione e pranzo, potresti provare vasetti di patate dolci, purea di frutta e verdure, come spinaci e fagiolini.

Il sito Web di dieta degli alimenti per bambini suggerisce di provare i vasetti più grandi degli alimenti per bambini perché il cibo non è così raffinato, quindi può sembrare più soddisfacente ed essere sicuro di includere la carne.

La dieta degli alimenti per bambini: pro

Ci sono molti benefici nella dieta degli alimenti per bambini:

Privi delle sostanze chimiche che vengono aggiunte agli alimenti confezionati per adulti.

Soluzione per le voglie. Le pappe potrebbero essere una buona risposta alle voglie di spuntini. Qualcosa di dolce? Raggiungi un barattolo di pesche o salsa di mele.

La dieta degli alimenti per bambini: contro

Ci sono diverse preoccupazioni sulla dieta degli alimenti per bambini:

Carenza di fibre. Le donne dovrebbero assumere circa 25 grammi di fibre al giorno per una salute ottimale.

Le pappe vengono elaborate e spesso sforzate, quindi le tue scelte sono probabilmente carenti di fibre.

Controlla la confezione, ma potrebbe essere difficile raggiungere il tuo obiettivo in fibra solo sugli alimenti per bambini.

Costo. Nonostante la salubrità generale delle pappe, comprare Gianfoli a sufficienza per nutrire un adulto ogni giorno potrebbe essere costoso.

Non per la perdita di peso. Puoi preparare gli stessi alimenti a casa per meno, ma perdi l’elemento di controllo delle porzioni incorporato. La dieta è promossa per il mantenimento della perdita di peso, non per perdere i chili.

Noia e sostenibilità. Sì, una dieta sana richiede il controllo della porzione e scelte alimentari più sane, ma la fame e la noia sono nemici del successo della dieta.

Dieta alla moda: effetti a breve e lungo termine

Questo non è un piano alimentare che è stato testato in alcun modo; non ci sono prove che questa dieta supporti il ​​mantenimento del peso e non c’è modo di sapere come influenzerebbe il tuo corpo per un lungo periodo di tempo.

Il sito Web non offre alcuna ricerca sull’efficacia della dieta, anche se afferma chiaramente che non è per la perdita di peso.

Ci si preoccupa anche dell’effetto a lungo termine della dieta sull’apparato digerente adulto.

I bambini, infatti, non hanno ancora un sofisticato sistema digestivo. Gli adulti sì, quindi non abbiamo bisogno di avere questo [cibo] predigerito.