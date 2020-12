Baba Vanga, la terribile profezia per il 2021: ‘Un anno di sofferenza’

Non sarà un anno all’insegna della ripresa almeno secondo quanto affermato nelle profezie di Baba Vanga. Ecco cosa ci aspetterà.

Delle profezie tutt’altro che rassicuranti. Baba Vanga avrà detto la verità? Non vediamo l’ora arrivi il 2021 per lasciarci alle spalle un anno come il 2020 segnato dalla sofferenza e da una pandemia che ha messo in ginocchio mezzo mondo.



Eppure, secondo una delle veggenti più celebri, il 2021 sarà tutt’altro che un anno felice. Cosa ci aspetterà? Scopriamolo insieme.

Baba Vanga, una profezia da pelle d’oca per il 2021

L’anno che ci lasciamo alle spalle c’ha segnato molto. Ma cosa ci aspetta per il 2021? Baba Vanga ha rivelato una serie di profezie che fanno accapponare la pelle. La veggente, infatti, incute piuttosto timore.

È stata proprio lei, infatti, a predire uno degli eventi più catastrofici come l’11 settembre. Senza contare che, a modo suo, ha previsto anche l’avvento della Brexit.

La veggente in questione ha come nome completo Vangelia Gushterova. La donna perse la vista a 12 anni. È da quei momenti affermava di aver avuto il dono della chiaroveggenza.

Tra gli eventi predetti in passato ce ne sono diversi che purtroppo si sono rivelati veri. Vangelia è morta nel lontano 1996 ma ha lasciato un bel po’ di profezie ai posteri.

Baba ha lasciato previsione fino al 5079

Anno dopo anno vengono svelate alcune delle sue profezie che purtroppo non sono per niente positive. Nella sua profezia ha rivelato un cambiamento radicale che avverrà nelle coscienze delle persone:

«Arriveranno tempi difficili. Le persone saranno divise dalla loro fede. Stiamo assistendo a eventi devastanti che cambieranno il destino e il destino dell’umanità.>>

Alcune riguardano anche personaggi noti:

Donald Trump soffrirà di una misteriosa malattia che lo lascerà sordo e causerà traumi cerebrali, qualcuno in Russia proverà ad assassinare Vladimir Putin e l’Islam gli estremisti useranno un arsenale di armi chimiche contro gli europei.

Ci sono anche altre profezie difficili da interpretare:

«Un drago forte che catturerà l’umanità. I tre giganti si uniranno. Alcune persone avranno soldi rossi».

Alcuni pensano che il drago in questione sia la Cina. Anche se in molte profezie Baba ha letto bene il futuro dell’umanità, c’è da dire che altre non le ha sicuramente azzeccate.

Aveva previsto, infatti, che Barack Obama sarebbe stato l’ultimo presidente americano cosa che chiaramente non si è realizzata.