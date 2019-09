Aziende unicorno: cosa sono e quali sono?

Cosa sono e dove si trovano le aziende unicorno? In Italia se ne contano? Scopriamolo!

Negli ultimi anni, nel mondo delle start up e del Fintech si sente parlare di aziende unicorno o aziende innovative – non ancora quotate in Borsa – che hanno raggiunto in un breve periodo un valore di mercato di oltre 1 miliardo di dollari.

Il termine è stato coniato nel 2013 da Aileen Lee per identificare quelle aziende che, nell’arco del breve periodo, hanno rivoluzionato il settore di riferimento, riuscendo a sfondare grazie a mezzi tecnologici all’avanguardia e soprattutto grazie a modelli di business innovativi.

Innovative sia nei servizi offerti ma anche nei modelli di business proposti, le aziende unicorno hanno rivoluzionato il mercato del web ed anche quello commerciale.

Dove si trovano?

La Cina e l’America sono i paesi dove hanno il primato, al terzo posto si colloca l’Europa (Fonte: Studio Mdirector).

Si pensi che in America negli ultimi sei anni le aziende unicorno sono incrementate da 38 ad oltre 150, con un valore complessivo di 590 miliardi di dollari.

Il Vecchio Continente conta 61 aziende (anno 2018) e l’Italia non ha unicorni.

Aziende Unicorno: Classifica 2019

Capolista della classifica è la cinese Toutiao (Bytedance) che gestisce diverse piattaforme di contenuti abilitate all’apprendimento automatico, con sede a Pechino.

Segue al secondo posto un’altra azienda cinese, Didi Chuxing, un’impresa di rete di trasporti cinese con sede a Pechino, che fornisce veicoli e taxi da chiamare in Cina con App via telefono.

Terzo posto per la statunitense JUUL Labs, che produce sigarette elettroniche.

Quarto posto in classifica per un’altra azienda statunitense, WeWork, una società immobiliare che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup tecnologiche e servizi per altre imprese.

Quinto posto per la statunitense Stripe, che fornisce l’infrastruttura tecnica, antifrode e bancaria necessaria per il funzionamento dei sistemi di pagamento online.