Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 si dice pronto a godersi la sua sfolgorante ascesa televisiva e prende le distanze dal paragone azzardato con Tommaso Zorzi.

Simone Paciello, noto ai più con lo pseudonimo di Awed, fa parte di quella sempre più fitta schiera di personaggi forgiati dal mondo dei social. La sua ascesa televisiva, tanto inaspettata quanto cristallina, è stata paragonata al Fenomeno Zorzi.

Awed fa chiarezza: “Non voglio essere un personaggio del momento”

Ascesa continua, perpetua, per il youtuber Simone Paciello. Nelle ultime settimane è stato generosamente paragonato a Tommaso Zorzi, per via del suo indiscutibile successo social-mediatico. Tra le pagine di Vanity Fair, il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 si è speso in un commento:

“Non vorrei prendere tutto quello che arriva. Vorrei cercare i prodotti più idonei al tipo di carriera che voglio fare. Ora possono arrivare più proposte perché potrei essere considerato il “personaggio del momento”, ma voglio fare le cose che si sposino bene con me”

Non è decisamente d’accordo con il paragone azzardato proposto dal giornalista di Vanity Fair. Awed non vuole fare inutile voli pindarici:

“Ho solo 24 anni… Mi piacerebbe aspettare il momento giusto per fare le cose al meglio… Ho 2 sogni: diventare un comico che aiuti a riportare i ragazzi a teatro, e condurre un programma in tv. Solo che adesso è presto, dovrei arricchire il mio vocabolario…”

Sebbene sia un onore essere accostato ad un personaggio del calibro di Tommaso Zorzi, i confronti non gli piacciono. Awed non vuole correre il rischio di “bruciarsi” e preferisce tenere i piedi ben saldi a terra.