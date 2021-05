Awed nella bufera: la passione con la Titocchia e lo svenimento tutto finto? Le prove

Awed è finito al centro delle polemiche, gli svenimenti e ‘la passione’ con la Tittocchia tutta una montatura? Spuntano le prove: ‘Ci siamo informati con la produzione e…’

Awed, pseudonimo di Simone Paciello, è tra i naufraghi più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi, addirittura per moltissimi fan del programma potrebbe essere uno dei ‘possibili vincitori’.

In questi ultimi giorni, l’amato youtuber campano, è finito sotto la luce dei riflettori perchè in molti hanno notato il suo eccessivo dimagrimento, tale da creare un moto negli utenti che hanno gridato a gran voce ‘dategli da mangiare’.

Addirittura si era parlato di ripetuti malori accusati dal noto influencer, tali da rendere necessario l’intervento della produzione, la quale avrebbe deciso di aumentare per lui e per gli altri naufraghi la dose di riso giornaliera, affinchè nessun altro possa trovarsi nella medesima condizione.

Ma poche ore fa, alcune Stories apparse sul canale ufficiale di Awed hanno turbato il pubblico innescando un forte dubbio in merito ai suddetti malori, per non parlare della notte di ‘passione’ con Emanuela Tittocchia. Scopriamo tutti i dettagli.

I Social Media Manager rompono il silenzio: ‘Ci siamo informati con la produzione’

Poche ore fa sul profilo ufficiale di Simone Paciello, sono apparse alcune Stories, le quali proverebbero che il naufrago in realtà non avrebbe mai accusato alcun malore, ne sia mai svenuto.

‘Simone sta bene, non vi pare?’ esordisce colui che gestisce il profilo social dello youtuber, accompagnando la constatazione da alcuni frame che vedono lui e la Tittocchia rilassarsi sul materasso, vinto durante una prova.

Ma la prova schiacciante, sarebbe contenuta nella seconda Stories, secondo cui, chi di dovere, probabilmente la famiglia, si è informata con la produzione, smentendo categoricamente che Awed sia svenuto o abbia accusato malori durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Ma non sarebbe tutto.

Awed ed Emanuela Tittocchia hanno ceduto alla passione?

Secondo il parere di molti utenti sui social, si. Possibile, si sono chiesti numerosi, che dopo il massaggio rilassante ad opera dello youtuber non ci sia stato il ‘lieto fine’ insieme l’attrice torinese la quale si è volutamente denudata sotto le lenzuola?

Non ci sono conferme in merito, ma è innegabile che tra i due ci sia molto feeling.