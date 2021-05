Awed, troppi chili persi: un malore costringe la redazione ad intervenire

L’Isola dei famosi è un reality molto duro: un malore per Awed ha costretto la redazione ad intervenire: troppi chili persi.

Gli autori de l’Isola dei Famosi prendono una decisione su Awed. Il naufrago è stato colto da un malore per via della fame che gli ha fatto perdere molto peso.

Alcuni telespettatori non credono al fatto che i naufraghi subiscono questa netta privazione di cibo come si vede dalla TV. Ma a quanto pare, la fame è reale.

L’Isola dei famosi, malore per Awed: troppo dimagrito

All’Isola dei famosi la fame comincia a farsi sentire troppo: il concorrente che ha perso più kg è di certo Awed. E’ sufficiente vedere le immagini di quando il naufrago è partito per l’avventura in Honduras per capire quanti kg ha perso.

Il napoletano ha subito una metamorfosi incredibile. Lo YouTuber qualche ora fa non si è sentito bene e gli autori sono dovuti intervenire facendolo allontanare dall’Isola per alcuni accertamenti medici (com’è successo nei giorni scorsi per Andrea Cerioli).

Da ora in avanti, la produzione concederà a tutti delle porzioni più abbondanti di cibo per evitare problemi di salute. Per Awed, i medici gli avrebbero detto di assumere anche degli integratori alimentari: così i professionisti hanno provato a fermargli il continuo dimagrimento.

Più cibo per i naufraghi

Sicuramente i naufraghi apprezzeranno la scelta della redazione perchè a volte l’eccessiva fame comporta anche atteggiamenti aggressivi e poco inclini ai flirt cosa che fanno molto gola ai reality in generale.



In situazione estreme come queste anche un ugno di riso in più e qualche integratore può fare la differenza.