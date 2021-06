Quasi due milioni di iscritti al suo canale Youtube, 1,8 milioni di followers su Instagram, un successo senza fine e una simpatia che non ha eguali: dall’esterno la vita di Awed appare idilliaca, ma sotto sotto il vincitore de L’Isola dei Famosi nasconde una lotta quotidiana contro un esasperante disturbo del sonno.

All’inizio Awed aveva attribuito la colpa dell’insonnia al jetlag, al caffè che beveva in grandi quantità e allo stress post Honduras. Ma non riuscendo più a trattenere idee e pensieri, ha iniziato a preoccuparsi seriamente:

“Sono ormai dieci giorni che a causa del jetlag non riesco a chiudere occhio la notte. Avete dei consigli da darmi? Quali rimedi posso utilizzare per combattere il fuso orario?”

Per settimane il giovane youtuber ha cercato di ovviare al suo problema in silenzio, nascondendo quella tutt’oggi rappresenta una vera e propria odissea notturna. Adesso, però, ha deciso di raccontare il suo tormento attraverso una Instagram story.

Fa fatica ad addormentarsi la sera, si sveglia nel cuore della notte o troppo presto al mattino. Awed credeva che l’insonnia fosse un disturbo temporaneo, che si sarebbe risolto da solo. Invece, a distanza di giorni dal suo rientro in Italia, scopre che si tratta di un problema estenuante ad alto tasso di persistenza.

Vorrei dire ad Awed che non c’è bisogno che si allarma così. Per dormire e vincere l’insonnia basta farsi una mangiata colossale. Vai a letto a pancia piena e vedi come dormi!!

— Eleonora D. (@voguefashi0n) June 19, 2021