Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 si regala un nuovo gioiellino a quattro ruote e sortisce la disapprovazione collettiva. Sui social va in scena il consueto travaso di bile.

Tornato in Italia dopo il glorioso trionfo a L’Isola dei Famosi 2021, Simone Paciello in arte Awed, continua a polarizzare l’attenzione social-mediatica. In qualsiasi contesto la sua personalità viene fuori, anche quando si tratta di valutare l’acquisto di un’auto.

Awed, la sua Audi Q2 scatena l’ira dei web-indignados

Dall’alto dei suoi canali social, Awed si immortala al volante del suo nuovo gioiellino a quattro ruote e fa incetta di insulti. Una scelta azzardata, che sortisce la disapprovazione dei leoni da tastiera.

Com’era facilmente prevedibile, il suo nuovo acquisto ha agitato la pancia degli internauti, che sono esplosi commento dopo commento. Su Twitter è andato in scena il solito travaso di bile:

“Ma chi ci crede che Awed ha pagato quell’auto? È ovvio che gliel’ha regalata quella concessionaria in cambio di pubblicità. E ammesso e non concesso che l’ha pagata, è in ogni caso uno schiaffo alla miseria!”

Troppo costosa secondo l’opinione collettiva. I moralisti del web fanno i conti in tasca al popolare youtuber, vomitando critiche impietose e sprezzanti.

Zitto zitto Awed si è comprato una bella Audi A2 blu notte. Bella la vita di quelli come lui che non lavorano ma guadagnano profumatamente con gli sponsor — Hope 😇 angel (@hopeangel365) June 27, 2021