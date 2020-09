Mangiare spesso avocado e banana insieme apporta ottimi benefici al tuo corpo. Scopri perché e come mai dovresti farlo più spesso.

Avocado e banana insieme sono un connubio esplosivo di benefici per il tuo corpo: cuore, mente, digestione e non solo ne gioveranno se li assumerai più spesso.

Sono entrambi due ingredienti ricchi di preziosi nutrienti, versatili in cucina ed estremamente deliziosi.

Scopri perché fa bene mangiarli con frequenza e soprattutto insieme!

Avocado e banana: proprietà benefiche

La banana è un frutto che fin da bambini amiamo alla follia mentre l’avocado lo impariamo ad apprezzare maggiormente nel crescere.

L’avocado è ricco di vitamina K, magnesio e potassio oltre ad avere una carica di antiossidanti e acidi grassi monoinsaturi.

Un alimento perfetto per coloro che seguono una dieta chetogenica ma non solo!

Si rivela un potente alleato contro disturbi cardiovascolari, pressori, digestivi e cardiocircolatori: ci sono almeno 5 motivi per i quali dovresti inserirlo nella tua alimentazione.

Favorisce la digestione e prolunga la sensazione di sazietà oltre ad essere un ottimo regolatore intestinale grazie alle fibre alimentari che contiene.

Delizioso se condito con sale e olio, l’avocado è sempre più presente sulle nostre tavole, ma forse ancora non abbastanza!

La banana è un frutto altrettanto benefico e ricco di qualità positive.

Ricca come l’avocado di antiossidanti e vitamine (Vitamina C e B9 in particolare) è un ottimo aiuto per regolare il transito intestinale e bloccare la diarrea.

Impedisce la comparsa di molti disturbi e secondo l’Istituto Nazionale di Medicina Ambientale Svedese la banana riduce il rischio di comparsa del cancro renale.

Aiuta a combattere depressione e stanchezza: come il cioccolato mangiarne un bel pezzo attiva la produzione di serotonina e ci fa sentire istantaneamente appagati.

Perché sono un connubio vincente?

Mangiare più spesso e soprattutto insieme avocado e banana ti proteggerà da cali vitaminici e carenze di potassio e magnesio.

Questo connubio è inoltre davvero molto efficace nel contrastare le malattie cardiovascolari.

Uno studio clinico condotto dall’Università di Alabama e poi pubblicato su JCI Insight ha evidenziato quanto il potassio prevenga l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Il potassio, nelle giuste dosi, è in grado di liberare le arterie intasato impedendo infarto, arteriosclerosi, ipertensione e ictus.

L’assunzione di banana e avocado regola il metabolismo dei grassi favorendo la stabilizzazione pressoria del sangue oltre alla frequenza cardiaca.

L’alto contenuto di magnesio recepito dall’organismo grazie all’assunzione combinata di avocado e banane aiuta inoltre a combattere stress, affaticamento e depressione.

Siete stanchi e un po’ giù di morale? Un bel frullato di avocado e banana è la soluzione.

Una curiosità? Avocado e banana sono un ottimo rimedio ai postumi da eccessiva assunzione di alcolici!

Ricetta veloce Avocado e banana

Un modo semplicissimo ed estremamente veloce per assumerli? Un fresco e invitante frullato, delizioso anche se bevuto on-the-go!

Frullate 1 bicchiere di latte vegetale, mezza banana, 1/3 di avocado maturo, una punta di sale, 1 cucchiaino di cannella e 4 cubetti di ghiaccio.

Una deliziosa carica vitaminica ed energetica senza eguali da assumere almeno 1-2 volte a settimana.