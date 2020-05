Dramma ad Avezzano, trovato morto in casa con una fascetta intorno al...

Dramma questa mattina ad Avezzano, in Abruzzo, dove un uomo di 69 anni è stato trovato morto con una fascetta di plastica intorno al collo.

Sarebbe un suicidio quello avvenuto ad Avezzano. Vittima un pensionato di 69 anni. Ancora ignote le cause del drammatico gesto.

Dramma ad Avezzano: uomo trovato morto in casa

Dramma in un’abitazione di Avezzano, in priovincia de L’Aquila. Un pensionato di 69 anni è stato trovato senza vita in casa.

Come evidenzia anche Il Messaggero, a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari, che da diversi giorni non riuscivano a mettersi in contatto con la vittima.

Questa mattina il drammatico ritrovamento. L’uomo aveva una fascetta, di quelle autostringenti, legata intorno al collo. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di suicidio, ma è plausibile venga svolto l’esame autoptico sulla salma per accertare la reale causa del decesso.

La vittima aveva lavorato come operaio alla Micron, attuale LFraundy, e da diversi anni era in pensione. Il 69enne non era sposato e viveva da solo nell’abitazione in cui è stato scoperto il suo cadavere.

Ancora ignote le motivazioni del gesto

I familiari non riescono a spiegarsi le motivazioni di questo gesto estremo, perché pare che il 69enne non avesse mai manifestato particolari segnali di malessere.

Sarà l’autopsia ad acecrtare le cause della morte, anche se l’asfissia conseguente a strangolamento sembra essere quella più plausibile per il momento.

Nell’abitazione in cui viveva la vittima non è stato trovato alcun biglietto, né qualche parola per motivare quello che, almeno stando ai primi riscontri, sembra essere un suicidio.