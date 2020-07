Avete riconosciuto questo ragazzino? Oggi è uno degli attori più amati in Italia e nel mondo

Questo ragazzino ora è uno degli attori italiani più amati, grazie anche alle fiction di successo. Ma chi è oggi questo ragazzo?

Questo ragazzino con uno sguardo intelligente, viso dai tratti fini e nordici ora è una delle star delle fiction e di film italiani. Già all’inizio della sua carriera, si era capito che avrebbe avuto molto successo. Per caso lo riconoscete? Ecco chi è ora.

Chi è l’attore delle fiction?

Questo ragazzino ha tratti inconfondibili, è il nostro amato Terence Hill. Nello scatto è molto giovane, non è neppure maggiorenne. La sua lunga carriera parla per lui, dalle prime apparizioni, per passare ai cult con Bud Spencer, a film d’autore come il Gattopardo per arrivare alle fiction. Uno dei personaggi più amati è Don Matteo, in onda da oltre 20 anni ed è tra i personaggi più longevi della nostra fiction.

Don Matteo e il lungo successo

Campione d’ascolti, che ha milioni di telespettatori da oltre 20 anni. I fan sono fedelissimi al garbato Don Matteo che indaga con l’immancabile maresciallo cecchini. L’attore di origine americana, ha parlato del futuro di Don Matteo commentando la tredicesima stagione della fiction:

“Don Matteo è un po’ come il pistolero Trinità. Non ha un passato, non ha parenti. Ad un certo punto della serie si era anche pensato di fargli fare carriera, di farlo diventare vescovo, ma sarebbe stata una scelta sbagliata.”

Questa scelta sarebbe stata errata, perché non conosciamo nulla del passato o del futuro di Don Matteo. Si tratta di un personaggio ideale per una serie che non finisce mai.

L’attore ha preferito lasciare la fiction Un passo dal cielo anziché Don Matteo perché non avrebbe potuto fare due serie coì lunghe e complesse. Inoltre Pietro, la guardia forestale aveva esaurito un po’ il personaggio, dato che aveva fatto tutto il possibile. Questo problema non si può avere con Don Matteo.