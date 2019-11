Avete mai visto la sorella di Silvia Toffanin, Daiana? È bella come lei!

Silvia Toffanin la conduttrice di Verissimo si fa vedere insieme alla sorella Daiana, ecco com’è e chi è la bella Daiana (FOTO)

Silvia Toffanin è tra le conduttrici più apprezzate e amate dal pubblico. La giovane conduttrice ha ottenuto il suo successo grazie alla partecipazione come Letterina nel programma di Jerry Scotti. Man mano la conduttrice è riuscita ad avere un ruolo più importante nel mondo dello spettacolo, arrivando a condurre uno dei programmi più amati e guardati dagli italiani.

Silvia Toffanin e la sua vita privata

La bella Silvia al contrario di quanto si può pensare non è molto avvezza al gossip. La conduttrice infatti preferisce tenere lontano la sua vita privata dai pettegolezzi, ma nonostante stia attenta a non far parlare troppo della sua vita, pare che l’occhio del gossip sia sempre dietro l’angolo. In una recente intervista a Tv Sorrisi e canzoni, infatti, la conduttrice ha più volte ribadito che vuole tenere la sua vita privata lontano dal mondo dello spettacolo, perchè per lei conta molto che la sua famiglia godi di una certa privacy. La conduttrice infatti lo ha ribadito più volte, sopratutto per quanto riguarda i social, non ama particolarmente pubblicare foto, sopratutto quelle dei figli.

La Toffanin infatti è stata sorpresa mentre era in compagnia della sorella Daiana.

Chi è Daiana la sorella di Silvia,scopriamolo insieme

La bellissima sorella di Silvia, Daiana è anni luce lontana dal mondo dello spettacolo. Alcuni pensano addirittura che sia molto più bella della sorella Silvia. Il suo viso non è mai apparso in TV, ma come si vede dalla foto come la sorella anche lei è molto bella.

Sulla bella Daiana purtroppo però non si hanno molte informazioni, ma quello che si sa è che sicuramente tra le due c’è un bellissimo rapporto che le tiene unite da sempre. Anche se non si sa niente della sorella di Silvia, in molti vorrebbero vederle insieme magari in una trasmissione televisiva. Purtroppo ci sono poche foto insieme alla sorella è l’unica è questa dove vediamo la conduttrice fare shopping con Daiana.