Anna Lou la figlia 19enne di Asia Argento e Morgan, nel cast di Baby

View this post on Instagram

Buona Pasqua da me ed i miei adorati figli Anna-Lou e Nicola che affrontano il #lockdown con saggezza, serietà e anche senso dell’umorismo, allietando ogni mia giornata. Pace a tutti voi, pace nel mondo 🕊❤️ 🇮🇹 Happy Easter from me and my beloved children Anna-Lou and Nicola who face the #lockdown with wisdom, seriousness and a sense of humor that cheers me up every day. Peace to all of you, peace on earth ☮️