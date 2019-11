Avete mai visto la casa di Vasco Rossi? I messaggi dei fan riempiono i suoi muri

Siete curiosi di sapere dove abita Vasco Rossi, il cantante più amato dagli Italiani? Scopriamolo insieme

È tra i cantanti italiani più amati del mondo della musica. Parliamo appunto di Vasco Rossi che con la sua musica nel corso degli anni ha fatto innamorare tante generazioni. La sua musica è ancora oggi una delle più ascoltate e apprezzate del panorama musicale. Non a caso Vasco detiene uno dei numeri più alti di fan.

Dove abita Vasco Rossi

In molti si sono chiesti dove abitasse il bravissimo cantante. Molti però non sanno che Vasco è nato proprio nella provincia di Bologna e nel corso del tempo la sua abitazione è diventata un punto importante per i suoi fan. Pare infatti che in molti quasi ogni giorno, lasciano fuori all’abitazione del cantante alcuni pensierini.

Il cantante nato nel 1952, ma oggi come all’ora vive ancora a Bologna. Spesso però si reca a Zocca, paese natale del cantante dove spesso va a trovare la sua mamma. La piccola villetta infatti è diventata un luogo da visitare per i suoi fan, che omaggiano spesso Vasco di molti regali e pensieri.

Vasco Rossi e il ricordo del papà

Il cantante italiano nonostante il successo nel mondo della musica, tiene particolarmente ai valori della famiglia. Vasco infatti deve il suo nome proprio al papà Giovanni, scelse infatti di omaggiare un compagno in Germania della seconda guerra Mondiale.

“Dopo l’8 settembre i tedeschi lo portarono nel campo vicino a Dortmund, in Germania. Papà fu uno dei 600 mila che preferirono restare nei lager piuttosto che combattere al fianco dei nazisti. Il campo fu bombardato, lui cadde nel cratere di una bomba, questo Vasco lo tirò su, gli salvò la vita. Non si rividero più”

Ha raccontato Vasco. Il suo rammarico più grande però è stato non dimostrare al suo papà chi è diventato oggi. purtroppo Giovanni è morto proprio agli esordi della sua carriera musicale.