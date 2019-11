Avete mai visto la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti? Bellissima e elegante!

Dove vive il bellissimo attore e regista Marco Bocci? Scopriamo insieme dove si trova la casa del bellissimo marito di Laura Chiatti

Il bellissimo e bravissimo attore Marco Bocci è uno de degli attori italiani più amati e apprezzati, non solo per la sua bellezza ma anche per la sua bravura. L’attore ha interpretato diversi ruoli in tanti film,ma quello che lo ha contraddistinto di più è stato quello nella fiction Rosy Abate.

Marco Bocci, ecco dove abita l’attoire

Il bel Marco Bocci oltre ad essere un attore, nel corso del tempo si è costruito anche una bellissima famiglia insieme alla compagna Laura Cchiatti. I due infatti sono molto innamorati l’uni dell’altro e insieme hanno messo su famiglia con due bellissimi bambini. Spesso e volentieri infatti i due attori sui social, postano foto e video dei loro bambini mostrandoli ai loro fan. La bellezza dei loro due piccoli e spettacolare ed entrambi somigliano a mamma Chiatti.

Marco Bocci infatti con Laura Chiatti sembra aver messo la testa apposto, addirittura pare che abbia deciso di trasferirsi definitivamente in campagna insieme alla sua famiglia. A quanto pare i due infatti hanno deciso di dare una svolta positiva alla lora vita insieme ai due bambini e andare a vivere in campagna a Perugia, in una bellissima villetta, che dona quel tocco rustico che ai due attori non dispiace affatto.

La casa di Marco e Laura Chiatti

Gli attori infatti a quanto pare hanno deciso di trasferirsi nelle campagne di Perugia e di optare per uno stile di arredamento minima, black. con parquet di legno e stupenda mobilia. Comein ogni salone che si rispetti, nella casa in campagna i Marco Bocci troviamo un bellissimo divano ad angolo, poi un tavolo di legno di color bianco. Ma quello che rende spettacolare la casa sono le spaziose vetrate che affacciano sul giardino di casa.

Ma quello che fa felice qualsiasi donna, compresa Laura è l’armadio enorme presente in camera da letto contenente scarpe e borse dell’attrice. La cucina invece si presenta in stile vintage.