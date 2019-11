Qual è l’età giusta per avere un figlio? La risposta non è quella che credevi!

Qual è l’età giusta per avere un figlio? La risposta non è...

C’è un’età giusta per avere un figlio? La risposta a questa domanda è lontana da quello che hai sempre creduto!

Qual è l’età migliore per diventare mamma? Scegliere di rimanere incita è la prima grande apertura alla vita e al mondo, si sceglie di non essere più una ma in due e di vivere con amore e dedizione alla metamorfosi più grande della vita, un figlio, ma c’è un età per farlo? Scopriamolo insieme.

Qual è l’età migliore per avere un bambino

Molti interrogativi colpiscono noi donne di oggi, qual’è l’età giusta per rimanere incinta beh non è facile scegliere, ma soprattutto più si diventa grandi e più si diventa maturi e consapevoli. Di fatto, ogni donna sente quando è arrivato il suo momento, anche se avrai sicuramente sentito diecimila tesi che prendono in considerazione sia fattori biologici che psicologici e materiali, tu invece come la pensi?

L’età in cui le donne scelgono di diventare mamme si allunga di gran lunga rispetto al passato, così come la scelta del momento giusto. A tal proposito, c’è chi sostiene che sia meglio intorno ai 20 anni, in relazione al fatto che si è più forti e anche il fisico sia più pronto ad accogliere il bambino. Mentre c’è chi preferisce intorno ai 30 per la consapevolezza acquisita e la maturità raggiunta. E infine, chi non pone limiti all’età anche quando si superano gli anta.

Il fisico, sicuramente ha il suo rilievo nell’andamento di una gravidanza, ma non si può partire ad a priori affermando che a 40 anni vi saranno maggiori complicazioni e problemi. Spesso può capitare l’inverso, avere una gravidanza bellissima a 40 anni e una gravidanza complicata a 20 anni. Le donne di oggi sono superattive, curate e attente ad uno stile di vita sano, amano lo sport e adorano mangiare bene.

​Di sicuro a 40 anni, sono indispensabili i controlli come amniocentesi o villocentesi, ma parti prematuri e aborti possono capitare in tutte l’età cosi come comparsa di varici e di emorroidi, ma niente di tutto ciò può valere la rinuncia di una maternità desiderata, perchè la maternità viene da “dentro”.

Le problematiche tra età e gravidanza

Numerose ricerche si sono interrogate sulla questione che molte donne si pongono sulla fertilità femminile, ma non esiste una risposta vera in modo assoluto. I biologici sottolineano una maggior fertilità intorno ai vent’anni, prima di quest’età l’utero di una ragazza non è ancora sviluppato adeguatamente. A tal proposito, è stato pubblicato in Gran Bretagna, sull’Health and Social Behaviour Journal, uno studio che suggerisce che l’età perfetta per diventare mamma, è compresa tra i 25 e i 35 anni.