Dramma ad Avellino, muore a 15 anni dopo una caduta in bici: addio a Michele

Dramma ad Avellino, muore a 15 anni dopo una caduta in bici:...

Il ragazzo era ricoverato in ospedale dallo scorso 22 dicembre, a seguito del drammatico incidente.

Domenica mattina il suo cuore ha smesso di battere e il 15enne è deceduto dopo 5 giorni di attesa e speranza in ospedale.

L’incidente in bici a Montella

Un drammatico incidente costato la vita ad un ragazzo di soli 15 anni. È quanto accaduto lo scorso 22 dicembre a Montella, paesino dell’avellinese, dove è deceduto il giovanissimo Michele Santoro.

Quel drammatico giorno Michele, 15 anni, si trovava in sella alla sua bici quando, per scansare un cane, che si trovava sulla strada, ha perso il controllo della sua bici ed è caduto, battendo la testa.

Allertati immediatamente i soccorsi, il 15enne è stato trasferito all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale campano.

Intubato, Michele è arrivato già in gravi condizioni in ospedale. Prima di essere trasferito in rianimazione, il 15enne aveva avuto un arresto cardiaco.

Cadendo dalla sua bici, il ragazzo aveva battuto la testa e l’impatto con il suolo era stato piuttosto violento.

L’arresto cardiaco e la morte

Domenica mattina il cuore del giovane non ha retto e Michele è deceduto. Grande commozione in paese, dove il ragazzo era molto conosciuto.

Tanti i messaggi che hanno invaso la bacheca sociale del giovane, vittima di un terribile dramma, che ha lasciato sgomenta la comunità di Montella.

Il sindaco Rino Buonpane ha espresso il suo cordoglio per la famiglia Santoro, colpita da un grave lutto.

“La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore.”

si legge nel post del primo cittadino pubblicato su facebook.