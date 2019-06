Avellino, bimba di 8 mesi muore in ospedale: “Lividi su tutto il corpo”

Tragedia ad Avellino, dove una bimba di otto mesi è deceduta in Ospedale e ora si indaga sui genitori. Ecco i primi dettagli della vicenda

Una vera e propria tragedia ad Avellino, dove una bimba di pochi mesi è morta in Ospedale. Gli inquirenti indagano sui genitori

Bimba morta a Nocera Inferiore

Una misteriosa e grande tragedia nella notte presso l’Ospedale di Nocera Inferiore, dove una bambina di soli otto mesi è deceduta.

E’ arrivata presso la struttura in gravissime condizioni, spirando piano piano con la situazione precipitata in pochissimi minuti.

Le cause sono ancora da accertare ma quello che è trapelato verte in merito a dei lividi su tutto il corpo. I medici hanno cercato di fare di tutto per salvarla, ma non hanno potuto fare altro che dichiarare l’ora del decesso.

L’indagine sui genitori della bimba morta in ospedale

Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore – allertati dai sanitari dell’Ospedale – hanno aperto una indagine per comprendere le cause del decesso e cosa le sia accaduto prima di recarsi alla struttura.

Per questo motivo i genitori della piccola sono stati fermati per un interrogatorio serrato.

Sul corpicino della piccola è stata disposta l’autopsia e per ora non si hanno altri aggiornamenti in merito alla tragica vicenda.

Seguono aggiornamenti su interrogatorio ed esami.