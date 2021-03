L’edizione speciale del game show condotto dalla coppia esplosiva Bonolis-Laurenti sbarca in prima serata: ospiti attesi e risate assicurate!

Lo show di Canale 5 è partito con la nuova edizione in day time preserale dallo scorso 8 marzo e sta già riscuotendo un enorme successo ma le soprese non sono finite.

Scopriamo tutto ciò che accadrà nella prima puntata di Avanti un altro di sera e quali novità sono state spoilerate per questo anno!

Avanti un altro di sera: quando inizia e dove vederlo

Il game show Avanti un altro ha da tempo conquistato di diritto il posto nel preserale e nel cuore del pubblico che ama assistere ai giochi ed agli sketch divertenti tra il presentatore Bonolis ed il suo fedele compagno di scena Luca Laurenti.

I telespettatori hanno visto tornare in tv la coppia televisiva lo scorso 8 marzo alle 18.45 dal lunedì al venerdì e sono ansiosi di raddoppiare l’appuntamento con il prime time.

La prima puntata è stata fissata per l’11 aprile prossimo, una domenica, e debutterà subito dopo l’appuntamento il Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia La Notizia. Come già annunciato qualche settimana fa infatti, la trasmissione della domenica Live- Non è la D’Urso verrà interrotta qualche puntata in anticipo.

La prima puntata, ospiti gli ex concorrenti del GFVIP: cosa accadrà

Nella prima puntata, come riporta anche Blogo, saranno ospiti alcuni tra gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che questo anno ha raggiunto successi da record.

Vi sarà una “sfida” tra gli ex concorrenti e gli opinionisti proprio del GFVIP:

Per i concorrenti tra i nomi attesi troviamo Matilde Brandi , Giacomo Urtis , Mario Ermito , la contessa De Blanck e Francesco Oppini .

, , , la contessa e . per gli opinionisti ci saranno Alfonso Signorini, Antonella Elia, Alba Parietti, Cristiano Malgioglio, Giovanni Ciacci, Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza.

Avanti un altro serale, lo spoiler di Sonia Brugi: due showgirl in arrivo?

A lanciare uno spoiler che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata la produttrice e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La donna, molto amata e seguita sui social ha postato su Instagram alcune Stories, così come hanno fatto altri membri del cast della trasmissione come Laura Cremaschi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La Bruganelli ha però postato due foto che la ritraggono in momenti diversi con due showgirl amatissime e da qualche tempo assenti dalla tv, facendo capire che proprio ad Avanti un altro potrebbero fare il loro ritorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Stiamo parlando di Paola Barale e di Laura Freddi– quest’ultima anche ex fiamma del conduttore e marito di Sonia.

Un’edizione che promette grandi emozioni dunque, non resta che attendere l’inizio di “Avanti un altro anche di sera”.