Lasciato dal fidanzato, Luca Laurenti: il coming out spiazzante con Bonolis ad Avanti un altro, la triste confessione

Avanti un altro, il concorrente del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fa coming out: “Il fidanzato mi ha mollato”

Uno dei programmi più amati della fascia preserale è, senza alcun dubbio, Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata di ieri, è arrivato un nuovo coming out: ecco le parole del concorrente.

Avanti un altro, un nuovo coming out

Tra i programmi più amati e seguiti vi è Avanti un Altro. La trasmissione, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, entra nelle case degli italiani ogni sera ed è in grado di regalare ai telespettatori tanto sano divertimento. In una delle ultime puntante, il padrone di casa ha accolto in studio un nuovo concorrente, Mirco. Il giovane, calabrese di nascita ma genovese di adozione, nel tempo libero si dedica alla sua passione: crossfit e fitness. Mirco però è caduto proprio sulla prima domanda a tema culinario.

Il 35 enne calabrese si è lasciato in una confessione intima: ecco cosa ha detto.

Le parole del concorrente

Durante la sua presentazione, il giovane concorrente ha parlato della sua passione. Nella vita è un impiegato finanziario ma nel suo tempo libero si allena e si mantiene in perfetta forma:

“Mi chiamo Mirco ho 35 anni, vivo a Genova da 18 ma sono calabrese. Sono impiegato finanziario, ma fondamentalmente mi alleno. Faccio crossfit, sto tutto il tempo lì. Inizialmente l’avevo fatto per una questione fisica ma m’hanno lasciato e sono rimasto al palo. Ma c’ho guadagnato questo sport e questo fisico”.

Ma alla domanda di Paolo Bonolis se le fidanzate l’avessero lasciato, lui ha prontamente risposto: “Il fidanzato”. Il conduttore romano ha poi aggiunto: