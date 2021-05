Le conoscete già le new entry di Avanti un Altro? Emily e Carmela sono le Nord e Sud del programma di Paolo Bonolis.

Le due hanno già fatto innamorare milioni di telespettatori, ma conosciamole meglio.

Le new entry

In questa nuova edizione di Avanti un Altro, ci sono delle grandi novità, tra cui le ragazze Nord e Sud.

Loro sono le nuove protagoniste del minimondo della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Come gli altri personaggi, le due presenteranno delle domande “bonus” riguardo usi e costumi delle regioni italiane per il concorrente in gara, al quale dovrà rispondere correttamente.

A omaggiare il Nord c’è la bionda Emily e per il Sud c’è la mora Carmela.

Tutte e due sono davvero molto belle, infatti il pubblico in studio le accoglie sempre con un grande applauso.

Questa sera, 9 maggio 2021, le potremo vedere ancora una volta insieme, su Canale Cinque alle 21.20.

Inoltre saranno presenti Sofia Leccese ed Elenoire Casalegno che ricopriranno il ruolo di capo-squadra nei due team che si sfideranno nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Avanti un Altro chi sono Emily e Carmela?

A rappresentare il meridione c’è Carmela Generali, invece per il settentrione c’è Emily De Nando.

Quest’ultima è bionda con degli occhi color ghiaccio, è originaria di Trento.

La 24enne lavora come modella e la sua bellezza ha lasciato il pubblico di Paolo Bonolis davvero senza parole.

Invece Carmela è nata a Pompei ed è una nota modella.

Il suo fisico è perfetto e i suoi occhi azzurri che fanno contrasto con il colore dei suoi capelli scuri hanno fatto innamorare tutti.

Il loro lato estetico rispecchia in modo eccellente lo stereotipo che c’è tra il Nord e il Sud del nostro Paese.

Le due sono anche molto amiche, infatti sui social si commentano i post con delle parole molto belle, insomma nessuna rivalità anzi hanno un bellissimo rapporto.