Si fa strada l’ipotesi di una maxi-multa per Autostrade, in alternativa alla revoca della concessione. Previsto summit da Conte

Nuova apertura per Autostrade: fonti di governo fanno sapere della possibilità di una maxi multa, ma Patuanelli non ci sta.

Maxi-multa per Autostrade

Si fa strada una nuova alternativa per Autostrade. Come evidenzia anche Tgcom24, da fonti di governo pare si stia facendo strada una nuova soluzione.

La revoca della concessione ai Benetton non sarebbe quindi l’unica via percorribile. L’ipotesi di una maxi multa è quella che in queste ultime ore si sta profilando come nuova alternativa.

L’indiscrezione giunge nel giorno in cui il titolo della holding Atlantia continua la sua corsa in Borsa, fino al 16 gennaio, quando il consiglio di amministrazione tenterà l’ultimo passo per evitare la concessione.

Intanto la holding ha messo a punto un piano per i prossimi 3 anni, nei quali si punterà su sicurezza e sostenibilità. Entro la fine del 2020 è previsto un sistema sviluppato con Ibm che monitori i 2mila viadotti gestiti dalla società.

La sperimentazione del sistema partirà nelle prossime settimane e toccherà per primo il viadotto Bisagno in Liguria.

Patuanelli chiede la revoca

Intanto, Autostrade per l’Italia prova a delineare un nuovo cammino. L’amministratore delegato, Roberto Tomasi, ha reso nota la possibilità di fare investimenti per almeno 13 miliardi di Euro.

Misure che l’amministratore di Aspi tiene in considerazione, in vista di una possibile trattativa con il governo, non ancora partita ufficialmente.

Un accordo che, secondo alcune indiscrezioni, consisterebbe in una richiesta di compensazioni fatta ad Aspi sui 3/4 miliardi, con una riduzione delle tariffe del 5%.

La maxi multa potrebbe invece rappresentare un’alternativa, ma la maggioranza di governo resta ancora divisa sul destino di Autostrade. Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, auspica quella che considera come l’unica soluzione possibile e cioè la revoca delle concessioni.