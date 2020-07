Autostrade, indetto sciopero di casellanti e personale per il 9 e 10 agosto

Sciopero di Autostrade per l’Italia indetto per il 9 e 10 agosto prossimi. L’annuncio dei sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal.

Lo stop del 9 agosto sarà di 4 ore per i casellanti di Autostrade. Il giorno successivo si fermerà invece il personale commerciale.

Sciopero dei lavoratori di Autostrade per l’Italia

Sciopero nazionale di Autostrade per l’Italia previsto per domenica 9 e lunedì 10 agosto. Come riferisce anche La Repubblica, ad annunciare lo sciopero sono stati i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal nel corso di una conferenza stampa in videoconferenza.

Lo sciopero sarà di 4 ore. Quello del 9 agosto riguarderà il personale dei caselli e il 10 il personale amministrativo e commerciale.

Lo sciopero, hanno fatto sapere le organizzazione sindacali, è stato proclamato per denunciare la situazione in cui versano le 25 società delle concessioni autostradali in italia.

“Uno stop aggravato dalla emergenza pandemia che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi”

hanno dichiarato i rappresentanti sindacali.

Il destino della società

Per quanto riguarda il destino della società, si prevede un’uscita dilazionata nel tempo, ma comunque entro un anno, dell’azionista di maggioranza Atlantia.l

Lo Stato diventerà azionista di riferimento e le quote della società arriveranno in Borsa.

La garanzia del debito di 5 miliardi di euro di Autostrade per l’Italia, oggi in capo ad Atlantia, passerà a carico dei nuovi investitori.

Il valore di mercato della società sarà frutto di una valutazione effettuata da esperti del settore.

Inoltre, Atlantia potrebbe vendere una partecipazione del 22% circa in Autostrade a investitori privati designati dalla Cassa Depositi e Prestiti.