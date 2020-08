Autostrade, si prevede un fine settimana con traffico da bollino nero

Nel weekend tra il 7 ed il 9 agosto previsti maggiori volumi di traffico sulle autostrade di tutta Italia.

Questo fine settimana, secondo la Coldiretti/Ixè, dovrebbe essere il primo weekend da bollino nero per quanto riguarda il traffico. A quanto pare, infatti, 4 italiani su 10 avrebbero scelto il fine settimana che va dal 7 al 9 agosto come periodo per le loro vacanze estive.

Il picco del traffico è previsto per sabato 8 agosto

Il picco del traffico, nello specifico, dovrebbe verificarsi nella mattina di sabato 8 agosto. Questa scelta di molti italiani, si parla di quasi 22 milioni, di andare in vacanza ad agosto potrebbe essere collegata all’epidemia da coronavirus.

Infatti, in tutti gli altri mesi estivi si è registrata una perdita di affluenza sulle spiagge non indifferente, basti pensare che nel mese di giugno le presenze rispetto allo scorso anno sono state del – 54%, poco meglio ha fatto luglio, con un perdita del solo 23%.

Se le vacanze al mare, nonostante questo considerevole calo, restano le preferite degli italiani, continuano ad ottenere risultati stabili le mete di montagna. Sembrano, infatti, davvero pochi quest’anno quelli che restano nelle grandi città durante il mese di agosto.

In ogni caso però, quasi tutta la popolazione nazionale, il 93% secondo le indagini, resterà nei confini italici. Anche questo, presumibilmente, è un dato condizionato dalla situazione pandemica ancora presente nel mondo.

Ancora in sofferenza gli alberghi

Per quanto riguarda gli alloggi, infine, molti italiani hanno “riscoperto” le secondo case o nel caso preferito l’affitto di case più che l’ausilio di alberghi, unico vero settore in crisi di queste vacanze. Segnali positivi, inoltre, per le 24mila aziende agrituristiche presenti in Italia.