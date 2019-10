Autoconsapevolezza, che cos’è e come si ottiene

E’ possibile arrivare all’autoconsapevolezza? Scopriamo insieme di cosa si tratta e come ottenerla con grandi risultati!

Grazie all’aiuto di psicologi come Goleman e Mayer, capiremo cosa è l’autoconsapevolezza e com’ è possibile accrescerla per viverla a pieno.

Che cosa è l’autoconsapevolezza

Per autoconsapevolezza si intende la capacità di vivere a pieno la propria esistenza, ma anche quella degli altri, di tuffarsi nel proprio mondo interiore ed iniziare a vivere, cosi come riconoscere i propri sentimenti ed altrui. Purtroppo tale abilità non è affatto innata ne tanto meno facile da sviluppare.

Conoscere se stessi e il mondo interiore, significa incominciare a nuotare in mare aperto, senza paura e timore di cadere in una turbine emotiva, accettando senza contrastare le proprie emozioni, eventi ed episodi cosi come si presentano.

Psicologicamente parlando, significa accettare il qui ed ora, come se ci trovassimo sull’Empire State Building di New York, la capacità di riconoscere ed accettare la propria esistenza e quella degli altri, da una prospettiva dall’alto.

Come ottenerla e accrescerla al meglio

L’autoconsapevolezza, indica la capacità di essere dei bravi piloti, ovvero riconoscere i propri limiti ed essere consapevoli delle proprie emozioni, cosi quando esse giungono si è capaci di controllarle e gestirle al meglio, senza lasciarsi trascinare e diventare schiavi di esse.

Nel momento che si diventa consapevoli di se, si riesce a gestire al meglio pensieri e credenze negative, fatti ed episodi, ma soprattutto si riesce a essere delle calamite ed attrarre l’altro con la stessa forza di un campo magnetico.

Il segreto di come ottenere e accrescere la propria consapevolezza sta nel soffermarsi a meditare sulle situazioni stimolo. Basti pensare che ad ogni input corrisponde un output ed è per tale ragione che è di fondamentale importanza la riflessione e la meditazione sul fatto in se.

Pensare che ogni qual volta ci si sofferma a riflettere su un qualcosa che ha creato e generato in noi una reazione, impariamo a conoscere meglio noi stessi e l’altro. Iniziamo ad accettare l’altro e noi e a gestire la medesima situazione qualora si ripresenti con maggiore consapevolezza e maturità

Non ti resta che provare e diventare protagonista della tua vita, per dirla alla Goleman l’autoconsapevolezza è alla base dell’intelligenza emotiva, essa è la radice dei sentimenti e dell’assertività. Un uomo consapevole sarà empatico, spinto da una carica emotiva a fare di più e meglio ma in particolar modo

dalle abilità sociali che cureranno le relazioni sociali.