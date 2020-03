Vista l’emergenza coronaviurs è obbligatorio portare con sé l’autocertificazione. Ma cosa succede se è falsa? Ecco le sanzioni e il regolamento.

Se l’autocertificazione in questo periodo è obbligatoria c’è anche chi si porta dietro un documento falso. Ma cosa succede e quali sono le sanzioni?

Il documento da portare con sé (a piedi e in auto)

In questi giorni dove è richiesto il massimo rispetto dei decreti varati dal Governo per preservare la salute dei cittadini ed evitare un rischio contagio ancora più grave, è necessario portare con sé un documento ogni volta che si esce di casa.

Le motivazioni che possono essere giudicate conformi alle regole sono tre:

motivi di lavoro

necessità come acquisto di beni primari, alimentari e farmaci

motivi di salute

Per questo motivo è necessario compilare il documento firmandolo e datandolo, da presentare alle Forze dell’Ordine in caso di fermo.

Ma cosa accade se non possiamo stampare e compilare il modulo prima di uscire di casa? Nulla in realtà, perché saranno le stesse Forze dell’Ordine a consegnare il documento e farlo compilare in loro presenza.

La situazione diventa particolare nel momento in cui si redige un documento falso. Che cosa accade?

Autocertificazione falsa: le sanzioni e il regolamento

Nel caso in cui la documentazione fosse falsa – come evidenzia anche Money – la situazione potrebbe diventare molto seria per ognuno di noi. Sono state pensate e messe in atto, infatti, misure severe al fine di evitare che questo possa accadere.

Se il documento risulta essere falso si possono rischiare sino a 6 anni di reclusione. In caso di “furbetti” che cercano di aggirare il sistema – ai danni della loro e nostra salute – scatta una doppia denuncia:

sanzione da 206 euro o 3 mesi di reclusione per Inadempimento dei provvedimenti dell’Autorità

reclusione da 1 a 6 anni per Falsa attestazione e dichiarazioni mendaci

Il modulo falso è quindi da considerare illegale sia se vengono indicate motivazioni non corrette e sia se le generalità risultano essere false.