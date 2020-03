Autocertificazione, cambia per la quarta volta: ecco il nuovo modulo e disposizioni

Cambia per la quarta volta il modulo di autocertificazione, con le nuove disposizioni. Ecco i dettagli e dove scaricarlo.

Sono passati pochi giorni e il modulo di autocertificazione è cambiato per l’ennesima volta. Ecco quali sono i nuovi dettagli e dove scaricarlo.

Nuovo modulo di autocertificazione

Dopo pochissimi giorni dal terzo modulo in essere, le istituzioni hanno deciso per aggiungere ancora delle parti importanti per giustificare lo spostamento da casa dei cittadini.

Proprio ieri il Capo della Polizia aveva evidenziato:

“sono state fatte delle ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare tutti i quesiti che arrivano dai cittadini”

E infatti il quarto modulo in essere si basa sulle ultime disposizioni e misure restrittive che sono state dettate dal decreto governativo del 25 marzo 2020.

Che cosa cambia nel nuovo modulo?

Il nuovo modulo porta con sé tutte quante le voci che erano state pensate precedentemente come:

generalità del cittadino

residenza e domicilio

identificazione a mezzo di…

con dichiarazioni sotto la propria e unica responsabilità

di non essere sottoposto a misura di quarantena e non essere risultato positivo al covid 19

Seguono le voci che riguardano:

che l’utente è consapevole di tutte le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti (in merito al decreto del 25 marzo) che riguardano le limitazioni di spostamento delle persone fisiche

di essere a conoscenza delle limitazioni disposte dal Presidente della Regione

Poi non manca la parte che riguarda la motivazione dello spostamento, come lavoro – urgenza comprovata oppure necessità, con una parte dedicata ad una dichiarazione (a questo riguardo dichiara che…) con una serie di esempi per il cittadino.

Il modulo è a disposizione sul sito del Ministero dell’Interno e si può scaricare direttamente. Per chi non ne avesse la possibilità, sarà cura delle forze dell’ordine consegnare il modulo e farlo compilare in loro presenza, in caso di fermo e controllo.