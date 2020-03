Autocertificazione, cosa fare se non si ha il modulo? Ecco regole e comportamento

Il modulo di autocertificazione è indispensabile per uscire in questi giorni di restrizione per il coronavirus. Ma cosa accade se non si ha con sé il modulo?

Uscire senza il modulo di autocertificazione: cosa succede?

Il modulo di autocertificazione è obbligatorio ogni volta che si esce di casa durante questo periodo in cui è stato richiesto di recarsi fuori solo per motivi di lavoro o necessità.

Ogni cittadino deve essere provvisto del modulo nel momento in cui le forze dell’ordine lo fermeranno per sapere dove è diretto. Angelo Borrelli -capo della Protezione Civile – ha confermato che non è obbligatorio solo in caso di spostamento con mezzo pubblico o privato, ma anche a piedi.

Il modulo è scaricabile all’interno del sito del Ministero dell’Interno: ma cosa fare se non è possibile ottenerlo e stamparlo?

Non ci sono problemi, infatti sarà cura delle Forze dell’Ordine – nel caso – consegnarlo e farlo compilare in loro presenza.

Il modulo anche per andare a fare la spesa e in farmacia?

È necessario avere il modulo anche se ci si reca a fare la spesa – in auto o a piedi – sbarrando la casella “situazione di necessità” e prensentarlo alle forze dell’ordine in caso di controllo.

Stesso discorso vale per la farmacia. Due aspetti sono fondamentali: