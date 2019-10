Autobus, incidenti a Roma e Milano: una donna in coma e decine di feriti

Autobus, incidenti a Roma e Milano: una donna in coma e decine...

Due incidenti di Autobus nella mattina di Roma e Milano, con molti feriti e una donna in coma: ma cosa è accaduto?

Milano e Roma sono state protagoniste di due incidenti con Autobus, che hanno interessanto molte persone tra feriti medi – bambini e una donna in gravissime condizioni.

Incidente a Milano tra bus e auto

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina a Milano, dove un’auto è andata a sbattere contro un bus – vuoto -. Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque persone: una donna è stata portata urgentemente in ospedale in codice rosso e dalle prime indiscrezioni sembra essere in coma e prognosi riservata.

Le altre persone sono un bambino di sei anni e una bambina di cinque anni – feriti -, il conducente del mezzo e un’altra donna. Quest’ultima e i bambini erano nella stessa auto della donna in gravi condizioni.

Sul posto immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco, Polizia e Ambulanze dopo la chiamata ai soccorsi da parte di testimoni. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e i Vigili stanno cercando di mettere insieme i tasselli per capire a cosa sia stato dovuto lo schianto: ma è certo che uno dei due mezzi coinvolti non abbia rispettato il semaforo rosso.

Incidente a Roma con autobus contro albero

Anche Roma è protagonista di un incidente di questa mattina, dove un bus pieno di passeggeri è finito contro un albero. Dalle primissime informazionii feriti sono 18 e 5 in codice rosso – il 118 è prontamente intervenuto sul luogo con 8 ambulanze. Nessuno in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e se ci sono altre auto coinvolte, ma dal video trasmesso sul web si nota solo il bus di linea frantumato contro un albero.

I vigili sono a lavoro per comprendere tutta la vicenda e se qualcuno possa aver fatto una manovra azzardata, mandando il mezzo fuori strada.