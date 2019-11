Auto aziendali colpite dall’aumento della tassa sale dal 30 al 60% del valore del “fringe benefit” e al 100% solo per le super inquinanti

Manovra 2020: il Governo Conte “Bis” mira a tassare i dipendenti con auto aziendale per uso promiscuo delle auto aziendali.

L’aumento della tassa sulle auto aziendali sale dal 30 al 60% del valore del “fringe benefit” e al 100% solo per le auto super inquinanti.

Escluse dalla stangata le auto ibride e le elettriche, la cui quota imponibile resterà, come adesso, al 30% del valore convenzionale.

Inoltre, il Ministero dell’Economia ha chiarito che l’incremento della tassazione sulle auto aziendali esclude i veicoli utilizzati a fini commerciali.

Secondo le previsioni del Governo, la stangata varrà mezzo miliardo di euro (513 milioni di euro per l’esattezza) e inciderà su oltre 2 milioni di dipendenti.

L’attuale normativa fiscale prevede che per gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose) e le autovetture concesse «in uso promiscuo» ai dipendenti o agli amministratori, il valore del compenso per la parte dell’uso personale da assoggettare, a tassazione (Irpef e addizionali) anche ai fini previdenziali, è pari al 30%.

Auto aziendali: la lista dei modelli più “stangati”

L’aumento delle tasse per le auto aziendali interesserà i modelli che hanno un livello di emissioni di CO 2 che supera la soglia dei 160 grammi/chilometro.

Nel mirino della tassa saranno i SUV e le Supercar, ma anche la