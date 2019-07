Un caso di autismo che ha colpito tutti, con la famiglia che rifiuta il figlio che ha già 11 anni. Conosciamo insieme questa storia surreale

Una famiglia che abbandona il figlio di 11 anni solo perché affetto da autismo: una storia italiana che sta facendo il giro del mondo.

Famiglia rifiuta figlio autistico di 11 anni

Storie tristi di bambini se ne raccontano ogni giorno, ma non volere più un figlio quasi adolescente solo perché presenta una particolarità – non è una cosa facile da affrontare.

Lo racconta il Corriere della Sera, dove un giorno un’assistente sociale riceve una telefonata agghiacciante:

“dobbiamo trovare una sistemazione ad un bambino autistico di 11 anni. la famiglia non lo vuole più”

E’ stata avvisata così la professionista del Centro Sebastiano da una assistente sociale che curava il ragazzino. Un racconto incredibile dove si evince la chiara decisione della famiglia di abbandonarlo, cederlo, affidarlo in quanto sfiniti dalla realtà di questa patologia.

La decisione del giudice sul ragazzino abbandonato

La legge dalla parte del ragazzino ha fatto in modo che il Tribunale dei Minori prendesse in carico la delicata faccenda, tanto da vedere come gestirla essendo un caso raro.

Da una parte la famiglia che non regge più il peso di queste continue lotte giornaliere e dall’altra un figlio di 11 anni, ora abbandonato solo perché nato con una particolarità:

“o sono disgraziati o sono disperati. In ogni caso le istituzioni hanno fallito”

Evidenziano i professionisti di Casa Sebastiano sul portale online, che mettono in luce di come alcune famiglie non abbiano supporto e aiuto tanto da arrivare a prendere una decisione così drastica.

Ora sarà il Tribunale dei Minori a decidere come rendere la vita di questo ragazzino normale, dopo essere stato abbandonato da mamma e papà.