Scandalo in Austria, cade il governo in 24 ore. Il Presidente ” Non è così…”

Scandalo in Austria, cade il governo in 24 ore. Il Presidente ”...

E’ scandalo in Austria con la caduta del governo in sole 24 ore dalle elezioni. Un fatto mai avvenuto che mette i cittadini in allarme: ecco cosa sta accadendo

Insolito per l’Austria ritrovarsi con la caduta del Governo successivamente un giorno dalle elezioni. Ma un video scandalo ha fatto il giro del mondo e porta al disastro più completo.

Lo scandalo dopo le elezioni austriache

Una crisi avvenuta in pochissime ore, dopo 24 ore dalle elezioni con un video che ha fatto cadere il governo.

Nulla di definitivo, ma i cittadini austriaci sono chiamati a votare nuovamente entro settembre – forse ottobre – il tempo di organizzarsi insomma, per riprendersi dallo scandalo.

Il video choc inchioderebbe Heinz Christian Strache – leader dell’estrema destra e vice cancelliere – ripreso all’interno di un appartamento ad Ibiza mentre discute su alcune commesse Russe.

Strache, dopo questa divulgazione, si è dimesso dalla carica di vice cancelliere e leader del partito FPOe – confermando il tutto durante la serata di ieri.

Il Presidente della Repubblica Alexander Van Der Bellen, visibilmente indignato, ha dichiarato ai media locali:

“immagini vergognose, che non rappresentano l’austria e gli austriaci”

Cosa succede ora in Austria?

Il Presidente della Repubblica si scaglia contro quanto accaduto, definendo tale episodio come vergognoso ma isolato – tanto che evidenzia di come cittadini e Paese non siano in tal modo.

Una crisi che è arrivata proprio nel momento “sbagliato”, divulgando un video dove Strache è stato vittima di una trappola ben studiata.

Il video divulgato in primis dalla Germania con Der Spiegel e Sueddeutsche Zeitung, mostra l’uomo seduto sul divano dell’apparmento da 1000 euro a notte – davanti ad un tavolino pieno di alcolici.

Vicino a lui una donna molto attraente – russa – e l’ex vice sindaco di Vienna (le sue dimissioni sono state consegnate nella giornata di ieri).