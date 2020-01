Australia, nuovo incendio a Canberra: “Troppo tardi, restate in casa”

Nuovo incendio in Australia di grosse proporzioni vicino all’aeroporto di Canberra: impossibile evacuare gli abitanti

L’Australia continua a bruciare e sembra che anche Canberra sia stata colpita. In fiamme ci sono ettari di terreno e la situazione sembra non essere sotto controllo.

Incendio devastante a Canberra

Non c’è pace per la terra australiana che anche oggi deve combattere con l’ennesimo muro di fuoco. Questa volta la parte colpita è Canberra nei pressi dell’aeroporto.

Le autorità – come si evince anche da Il Messaggero – non hanno avuto il tempo per far evacuare i residenti: per questo motivo è stato dato loro l’ordine di rifiugiarsi nelle case e non abbandonarle sino a nuova disposizione.

Alle 17.30 ora locale questo avviso è stato dato per tre quartieri della città e a bruciare per ora sono circa 90 ettari di terreno nel sud che interessa la zona dello scalo vicino a Pialligo RedWood.

Allerta ora ridotta con il tempo che passa e i vigili del fuoco che stanno man mano domando le fiamme. I cittadini hanno voluto postare sui vari social la situazione con foto e video, che stanno facendo il giro del mondo.

Chiusa la linea ferroviaria di Queanbeyan così come altre strade locali per sicurezza:

“guidare ora è estremamente pericoloso e potenzialmente mortale”

Come evidenziato in una nota ufficiale.

Canberra in questi giorni era già stata colpita da maltempo con la grandinata registrata il 20 gennaio, con strade imbiancate dal ghiaccio e chicchi enormi. La situazione è nuovamente fuori controllo e ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore da Canberra e dalle altre zone colpite.