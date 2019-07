Australia, l’emozionante messaggio in una bottiglia: la magica scoperta dopo 50 anni

Accade in Australia, la straordinaria scoperta di un messaggio nella bottiglia coniugando stupore ed emozione: che cosa è successo?

Il tutto si svolge nel sud dell’Australia, gli autori e protagonisti di una straordinaria scoperta sono un uomo e suo figlio che ritrovato un messaggio chiuso in una bottiglia dopo 50 anni.

Un messaggio nella bottiglia

Ci troviamo in Australia, dove un uomo e suo figlio ritrovano una bottiglia che contiene una lettera. Tutto per caso e spinti dalla curiosità aprono e leggono il misterioso messaggio.

Stupore quando scoprono che la lettera contenuta all’interno della bottiglia è datata 17 novembre del 1969. Viene ritrovato non solo il messaggio contenuto nella bottiglia di 50 anni fa, ma anche l’autore del messaggio che si chiama Paul Gilmore.

A rievocare le avventure di Paul Gilmore è la sorella, Annie Crossland, che ricorda nitidamente l’episodio.

Facendo un passo indietro nel tempo, racconta che Paul gettò all’età di 13 anni, circa sei bottiglie in mare, contenente un messaggio. Annie Crossland, riferisce che stavano viaggiando con tutta la famiglia, a bordo della nave Fairstair per emigrare in Australia.

La notizia del messaggio nella bottiglia fa il giro del mondo

Da un bambino di nove anni, Jyah Elliott, in compagnia di suo padre, sulle dune di una spiaggia della penisola meridionale australiana di Eyre, viene ritrovata la bottiglia contenente il messaggio datato 17 novembre 1969 e la notizia fa letteralmente il giro del mondo.

Il 13 enne Paul Gilmore, raccontava nella lettera che stava emigrando in Australia e sperava di trovare un amico così ripose il suo destino nelle mani di Nettuno.

La notizia, della bottiglia ritrovata, ha fatto il giro del mondo ed è stata riportata dalla radio australiana Abc. La stessa emittente ha rintracciato i famigliari di Paul Gilmore e non vedono l’ora di intervistarlo.

Annie, entusiasta ha risposto al posto del fratello – attualmente in crociera:

“È fantastico, incredibile, Paul sarà felicissimo quando lo saprà”

Secondo l’oceanografo David Griffin la bottiglia non può essere rimasta a galla sull’oceano per 50 anni: molto probabilmente sarà rimasta sepolta su una spiaggia e finita in mare durante una tempesta.

Dal film alla realtà

Tutti ricordiamo il famoso film di Kevin Costner:“Le parole che non ti ho detto”. Il film è tratto da un romanzo di Nicholas Sparks, rievoca un dramma sentimentale innescato da un messaggio trovato da una donna in una bottiglia sulla spiaggia.

Mentre nel film le frasi più importanti si concentrano sulla perdita, sull’elaborazione del lutto e l’apertura a un nuovo amore, qui, nella realtà si basano sulla speranza di trovare un nuovo amico in un nuovo territorio.